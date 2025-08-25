Папата поздрави валденците и методистите в Италия

Чрез своя държавен секретар, кардинал Пиетро Паролин, Светият Отец изпрати поздравително послание до Синода на Методистката и Валденската църкви в Италия. Той се провежда в град Торе Пеличе от 23 до 27 август.

Олга Сакун – Маня Кавалджиева – Ватикана

Лъв XIV изпрати „сърдечен и братски поздрав“, уверявайки в „усърдното възпоменание в молитвата, за да могат всички християни да вървят с искрено сърце към пълно общение, за да свидетелстват за Исус Христос и Неговото Евангелие, да си сътрудничат в служба на човечеството и особено в защитата на човешкото достойнство, насърчаването на справедливостта и мира и за даване на съвместен отговор на страданието, което измъчва най-слабите.

Синодът на методистката и валденската църкви в Италия се събира всяка година в Торе Пеличе, община на град Торино и главен център на Валденската църква.

Срещата започна със служба, по време на която бъдещите служители, след като завършиха обучението си и издържаха специален изпит, поеха ангажимент да служат на Църквата и бяха ръкоположени.

На церемонията по откриването на Синода, пастор Петер Чачо подчерта, че задачата на тези църкви е „да говорят за Бога, да говорят за връзката с Бога и какво предполага това, да говорят за факта, че Бог ни е призовал не за да се смятаме за по-висши от ближните си, а заради служението и любовта към ближните си, защитата и подкрепата на последните“.