Папата на обяд с бедните: Божието присъствие е във всеки от нас

Думите на папата преди обяда с бедните, подпомагани от „Каритас“ в Албано, състоял се в градините на Папските вили: нека винаги помним, че всеки от нас е образ Божий и „ние откриваме това Божие присъствие във всеки от нас“.

Маня Кавалджиева – Ватикана

Сред красотата на природата и на градините в папските вили в Кастел Гандолфо, под голямата беседка, разположена в „Павилиона за почивка“, за обяда с бедните, организиран от епархията в Албано Лациале и Борго Лаудато си, в сътрудничество с Дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие, папа Лъв XIV, в поздравленията си призова да мислим за „най-красивото творение, това, създадено по подобие, по образ Божий, което сме всички ние“.

И в този смисъл всеки от нас представлява този образ на Бог и колко е важно винаги да помним, че откриваме точно това Божие присъствие във всеки от нас. И следователно, да бъдем събрани тук този следобед, на този обяд, означава да живеем заедно с Бог, в това общение, в това братство.

Разчупването на хляба

В присъствието на над стотината гости за обяда – бедните, подпомагани от епархийската „Каритас“ в Албано, живеещи в местни приемни центрове и семейни домове, бездомните и ползващите центровете за изслушване – папата припомни важността на споделянето на „този жест, така значителен за всички нас: разчупването на хляба, разчупването на хляба заедно, жестът, с който разпознаваме Исус Христос сред неговите ученици“.

Това е Светата литургия, но е и това да сме всички заедно около трапезата, споделяйки даровете, които Господ ни е дал.

И призовавайки Господната благословия „върху даровете, които ще получим“, върху всички онези, „които работиха, за да ни донесат този обяд“ и които направиха възможно този хубав празник, Лъв XIV помоли също така „да ни помогне да живеем винаги обединени в Твоята любов“.