Папата: моля се на Бог оръжията в Украйна да замлъкнат

В послание до президента Володимир Зеленски по случай националния празник, папата изрази близостта си с украинския народ, призовавайки Всевишния да утеши страдащите от последиците на войната, да даде сила на „ранените“ и „вечен покой на починалите“. Папата умолява Бог да раздвижи сърцата на хората с добра воля, за да се постигне доброто на всички.

На националния празник на Украйна, който се чества днес, 24 август, папа Лъв XIV изпрати послание до президента Володимир Зеленски, в което го увери в своите „молитви за украинския народ, страдащ от войната, по-конкретно за всички, които са физически ранени, за хората, претърпели загуба на любим човек и за онези, които са загубили домовете си“.

„Със сърце, ранено от насилието, което опустошава вашата земя, се обръщам към вас“, пише Папата, призовавайки Бог да утеши засегнатите от последиците на конфликта, да даде сила на „ранените“ и „вечен покой на починалите“. Папата също така умолява Всевишния да раздвижи сърцата на хората с добра воля и да „заглуши грохота на оръжията“, правейки място „на диалога“ и отваряйки „пътя на мира за доброто на всички“. „Поверявам вашия народ на Пресветата Дева Мария, Царица на мира“, заключава Лъв XIV.

Посланието на папата бе публикувано от президента Зеленски с пост в неговия X акаунт. „Искрено съм благодарен на Негово Светейшество за проницателните думи, за молитвите и вниманието му към украинския народ, който е насред опустошителна война“. Държавният глава добавя, че всички „надежди“ и „усилия“ на нацията „са насочени към постигане на дългоочаквания мир“, „за да надделеят доброто, истината и справедливостта“, и изразява своята благодарност за „моралното ръководство и апостолската подкрепа“ на папата.

