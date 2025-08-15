Папата: Мария, преплитане на благодат и свобода, което ни прави уверени и смели

На днешния 15 август, празникът Успение Богородично, папа Лъв XIV отслужи тържествена литургия в папската енория „Свети Тома от Виланова“ в Кастел Гандолфо. В своята проповед, изпълнена с християнска надежда, която е по-силна от смъртта, епископът на Рим припомни, че днешният празник е друг начин за честване на Пасхата.

Маня Кавалджиева – Ватикана

В Мария от Назарет е „историята“ на всички нас и на „Църквата, потопена в нашата обща човечност“, защото „въплъщавайки се“ в нея, Бог победи смъртта. Това е размишлението на празника Успение Богородично, „как Бог побеждава смъртта, никога без нас“, защото нашето „да“ на Неговата любов може да промени всичко.

В своята проповед, папата припомни и Христовото „да“, което унищожи смъртта, която обаче все още не е изчезнала от света, поради греха на хората.

На кръста Исус свободно произнесе „да“, което трябваше да премахне силата на смъртта, тази смърт, която все още се разпространява, когато нашите ръце поставят на кръста, а сърцата ни са пленници на страха и недоверието. На кръста, победи доверието, победи любовта, която вижда това, което все още го няма, победи прошката.

папата на литургията за Успение Богородично (ANSA)

Мария стоеше до Кръста, съединена със своя Син. В нейния образ ние отразяваме самите нас, когато не бягаме, а отговаряме със съгласие на Божия зов. Това „да“, живее в мъчениците и свидетелите на вярата, справедливостта, кротостта, мира, които отново се противопоставят на смъртта. Затова този ден е не само радост, но и призив да решим как и за кого живеем.

Евангелският откъс за този празник напомня за посещението на Мария при Елисавета, момент, който се превръща в крайъгълен камък в земния път на Дева Мария. Папата подчерта, че всеки земен живот, дори този на Божията Майка, е кратък, но в края му уникалността сияе особено ясно. Химнът „Magnificat“, с който младата Мария величае Господа, отразява тайната на всеки ден от нейния живот.

Срещата на двете жени във взаимната вяра, трите месеца на взаимна подкрепа, показаха нов начин на четене на историята – чрез надежда, ликуващо доверие в Божието действие, което винаги е плодовито за Църквата и „цялото човечество, когато то приема обновяващото слово Божие“.

Възкресението, отбеляза папата, навлиза в света и днес чрез реални прояви на братство, чрез нови жестове на солидарност. Хвалебственият химн „Magnificat“ укрепва в надеждата на смирените, гладните, онези, които живеят според духа на евангелските блаженства.

папата на литургията за Успение Богородично (ANSA)

Тези хора вече виждат изпълнението на Божиите обещания: „силните биват детронирани, богатите биват отпратени с празни ръце“. Такъв духовен опит трябва да царува във всяка християнска общност, защото „с Бога нищо не е невъзможно“.

Но там, където вярата отслабва заради самодоволство и излишен комфорт, смъртта идва под формата на униние, леност на сърцето, оплаквания, страх и носталгия. Тогава хората търсят помощ от силните, пренебрегвайки бедните.

Вместо да видим края на стария свят, ние все още търсим неговата помощ: помощта на богатите, на силните, която обикновено е съпроводена с презрение към бедните и смирените. Църквата обаче продължава да живее в своите крехки членове, подмладена благодарение на техния Magnificat. Дори и днес бедните и преследвани християнски общности, свидетелите на нежността и прошката в местата на конфликти, миротворците и строителите на мостове в един разбит свят, са радостта на Църквата, те са нейната трайна плодовитост, първите плодове на Царството, което идва. Много от тях са жени.

„Жените от Пасхата, апостоли на възкресението“, подчерта папата. „Нека тяхното свидетелство ни помогне да се обърнем към Бога!“

Избирайки живота, ние виждаме собствената си съдба в Мария, възнесена на небето: възкресението на Исус не е изолирано събитие. Всеки от нас в Христос може да победи смъртта. Несъмнено това е изключителен акт на Божията благодат, но той изисква и нашата свобода, смелост и доверие.

Мария „е онова преплитане на благодат и свобода“, което ни подтиква да бъдем уверени и смели. Оттук и призивът да „изберем живота“, преодолявайки страхове и несигурност, заглушавайки „гласовете на смъртта“, които ни карат да мислим за собствените си „интереси“. Докато „ние сме ученици на Христос. Неговата любов е тази, която ни движи, тялом и духом, в нашето време“, каза папа Лъв, като уточни, че „като индивиди и като Църква, ние вече не живеем само за себе си“ и това, и само това, разпространява живота и му позволява да триумфира. Нашата победа над смъртта започва сега“.