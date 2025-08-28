Папата към френските политици: вярата и служението са неразделни

На 28 август папа Лъв XIV прие във Ватикана делегация от френски поклонници – общественици от епархията Кретей. Приветствайки гостите, Светият Отец пожела тази среща да ги укрепи в надеждата и да ги вдъхнови да работят за по-справедливо и братско общество, вдъхновено от Евангелието.

Виктор Владимиров – Маня Кавалджиева – Ватикана

Епископът на Рим подчерта, че сред многобройните кризи на западното общество, християните трябва преди всичко да се обръщат към Христос и да черпят сили за служение от Него. Техният път е важен не само за собственото им духовно израстване, но и за хората, на които служат.

В контекста на Франция, където убеждението за секуларност понякога се тълкува погрешно, верността към вярата се превръща в трудно, но ценно свидетелство. Размишлявайки върху спасението, донесено от Христос, папата отбеляза неговата всеобхватен характер: то засяга културата и икономиката, семейството и работата, човешкото достойнство, образованието и политиката. Християнството не може да се сведе до частна благочестива практика – то предполага нов начин на живот, където ближният вече не е враг, а брат.

папата на аудиенцията (@Vatican Media)

Напомняйки за социалните проблеми в региона – насилие, бедност, трафик на наркотици, безработица – Лъв XIV посочи силата, дадена на християните в тайнството Кръщение: Божията любов може да преобрази дори обществените структури. „Защото отделени от Мен, не можете да сторите нищо“ (Йн. 15, 5), е казал Христос, затова ценностите, отделени от Него, остават безплодни. Светият Отец даде директен съвет: винаги пребъдвайте в единение с Господа, защото в личността на обществения деец не може да има разделение: „не може от една страна да стои политикът, а от другата – християнинът“, по-скоро налице е „политикът, който, под погледа на Бог и на собствената си съвест, живее по християнски своите ангажименти и отговорности“.

Епископът на Рим призова гостите от Франция да задълбочат познанията си за социалното учение на Църквата и да не се страхуват да го защитават: то е в съответствие с човешката природа, насочено е към общото благо и може да бъде прието дори от невярващи, защото Църквата помага за създаването на мирно, хармонично и помирено общество.

папата на аудиенцията (@VATICAN MEDIA)

Разбирайки трудностите на откритото християнско служение, Лъв XIV припомни натиска на партийните директиви и „идеологическите колонизации“. Но само единството с разпнатия Христос дава силата да се противопоставим и да казваме „не“, когато истината е заложена на карта. „В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света“ (Йн. 16, 33), цитира папата думите на Спасителя.

В края на срещата Лъв XIV благодари на гостите за посещението им, пожела им да запазят надеждата за по-добро бъдеще и повери Франция на майчиното застъпничество на Пресветата Богородица.