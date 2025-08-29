Папата към августинците: мирът започва с това, което казваме и правим

Медалът „Свети Августин“, най-високото отличие на провинция „Свети Тома от Виланова“ в Съединените щати, беше присъден на Лъв XIV. Първоначално предвиден за кардинал Превост, събратята го връчиха на папата, който изпрати видео послание с благодарност, записано в Кастел Гандолфо. В него се казва: „Призовани сме да бъдем строители на мира“.

Виктор Владимиров – Маня Кавалджиева – Ватикана

В отговор на решението на своите събратя, Светият Отец изпрати видеопослание, записано в лятната му резиденция в Кастел Гандолфо. Видеото беше показано по време на тържествена церемония във Филаделфия, на която присъстваха около 700 гости.

Изразявайки благодарност на ордена за връчването на медала, папата отбелязва, че е възприел много от духовността и ученията на свети Августин, който дълбоко е почитал ценностите на истината, единството и любовта. Пътят на светия епископ от Хипон, както животът на всеки човек, е бил изпълнен с изпитания и грешки.

медалът, връчен от отец Хаган

Въпреки това, благодарение на Божията благодат, молитвите на майка му Моника и подкрепата на близките му, той е успял да намери „път към мира за бунтовното си сърце“. Този пример, според папата, ни учи да използваме дарбите и способностите си в полза на другите.

Обръщайки се към августинската общност във Филаделфия, една от най-старите католически общности в Съединените щати, папата припомня мисионерската работа на отците Матю Кар и Джон Роситър, които в края на 18 век са работили за мигрантите. Този дух на служение е актуален и днес, както и заповедта на Исус да обичаме ближния си:

всеки човек трябва да бъде видян през очите на Христос. Августинците са призовани да бъдат строители на мира, разпознавайки Божието присъствие един в друг:

Мирът започва с това, което казваме и правим, и с начина, по който го казваме и правим.

Позовавайки се на свети Августин, Папата призовава своите събратя към вглъбено внимание в молитвата, мълчание, духовно разпознаване и размисъл: „Преди да говорим, ние трябва да слушаме“. Необходимо е да се вслушваме в гласа на Светия Дух, един в друг и най-вече в онези, които се нуждаят от помощ – бедните и изключените.

видеопосланието на папата

Епископът на Рим призовава да се откъснем от шума, суетата и разногласията на този свят, за да чуем любящия глас на Бога, който единствен може да донесе мир на нашите неспокойни сърца: именно този окуражаващ глас можем да споделим със света, докато се стремим към единство в Исус.

В края на видеопосланието, Лъв XIV поверява августинците на застъпничеството на Дева Мария, Майката на добрия съвет и изразява пожеланието Господ да им помогне да работят за мира, да живеят с надеждата и да изграждат „общност на любовта, обединена в ума и сърцето, насочена към Бога“.