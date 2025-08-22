Папата: християните са призовани да бъдат строители на помирението в света

В послание до участниците в Стокхолмската икуменическа седмица (18 – 24 август 2025), папа Лъв XIV припомня две важни икуменически годишнини, които се честват тази година – Всемирната християнска конференция за живота и труда през 1925 г. и 1700 години от Първия вселенски събор в Никея, като подчертава общата мисия на вярващите в насърчаването на мира, справедливостта и човешкото достойнство: „Това, което ни обединява, е много повече от онова, което ни разделя“.

Александър Панчанка – Маня Кавалджиева – Ватикана

Папата припомня, че през 325 г. епископи от целия тогава известен свят се събрали в Никея, където, утвърждавайки божествеността на Христос, формулирали Символа на вярата, който продължава да обединява християните и днес.

„Този​​Събор се превърна в смел знак за единство сред различията – ранно свидетелство на убеждението, че нашето общо изповедание може да преодолее разделенията и да насърчи единството“, пише той.

Папата отбелязва, че подобен стремеж е вдъхновявал участниците в Стокхолмската конференция през 1925 г., свикана от пионера на ранното икуменическо движение, лютеранският архиепископ Натан Сьодерблом.

„Въпреки, че Католическата църква не беше представена на тази първа среща, днес мога да потвърдя със смирение и радост, че сме с вас, като ученици на Христос и осъзнаваме, че това, което ни обединява, е много по-вече от онова, което ни разделя“, подчертава папата.

Лъв XIV припомня, че Църквата е възприела изцяло икуменическия път на Втория ватикански събор, който „ни призова към диалог в смирено и любящо братство, основано на нашето общо кръщение и нашата обща мисия в света“.

„Вярваме, че единството, което Христос желае за Своята Църква, трябва да бъде видимо и че то се укрепва чрез богословски диалог, обща молитва, където е възможно и общо свидетелство пред човешкото страдание“, отбелязва папата.

Светият Отец припомня също, че „нашият свят носи дълбоките рани от конфликти, неравенства, влошаване на околната среда и нарастващо чувство за духовно отчуждение“.

Лъв ХIV подчертава, че мирът не е само човешко постижение, но и „знак за Христовото присъствие сред нас“, призовавайки християните да бъдат „строители на помирението: да се изправят срещу разделенията със смелост, срещу безразличието със състрадание и да донесат изцеление там, където е имало страдание“.

Епископът на Рим уверява в ангажимента на Католическата църква по пътя на общата молитва и работа за мир, справедливост и общо благо. „Нека Светият Дух, който вдъхнови Никейския събор и продължава да ни води всички, да задълбочи вашето братство тази седмица и да съживи нова надежда за единството, което Господ толкова пламенно желае сред своите ученици“, пожелава Лъв XIV.