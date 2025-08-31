Папата: гласът на оръжията трябва да замлъкне

Настойчив апел за незабавно прекратяване на огъня в Украйна; трагедията в морето край Мавритания и Световният ден на молитва, посветен на грижата за творението: това са някои от темите, за които говори папата след молитвата Ангел Господен.

Бенедета Капели – Маня Кавалджиева – Ватикана

След молитвата Ангел Господен, папата се спря на страданията в свят, разтърсван от конфликтите, от насилията, които засягат децата и хората, които търсят надежда и бъдеще. Първите му мисли бяха насочени към Украйна, припомняйки, че войната „продължава да сее смърт и разрушение“, с градове, засегнати от бомбардировките, включително самата столица Киев. Тези атаки са довели до смъртта на много хора. Лъв XIV призовава „да не се поддаваме на безразличието“, а да бъдем съпричастни с молитвата и дела на милосърдие.

Неотстъпно отправям настойчивия си апел за незабавно прекратяване на огъня и за сериозен ангажимент за диалог. Време е отговорните лица да се откажат от логиката на оръжията и да поемат по пътя на преговорите и на мира, с подкрепата на международната общност. Гласът на оръжията трябва да замлъкне и да се издигне гласът на братството и справедливостта.

Трагедията при Мавритания

Папата говори и за инцидента от 29 август край атлантическото крайбрежие на Мавритания, когато лодка с мигранти се преобърна, при което загинаха над 50 души, а други 100 са в неизвестност. Това е поредната трагедия в морето по пътя на надеждата към Канарските острови. Събитие, което повдига въпроси и би трябвало да ни насърчи за прием на чужденците.

Тази смъртоносна трагедия се повтаря всеки ден по света. Нека се молим Господ да ни научи, като отделни личности и като общество, да прилагаме изцяло на практика Неговото слово: „Странник бях и Ме прибрахте“ (Мат. 25,35). Нека поверим всички ранени, изчезнали и загинали, навсякъде, на любящата прегръдка на нашия Спасител.

Грижа за общия дом

След богородичната молитва, Лъв XIV припомни че утре, 1 септември, е Световният ден на молитва за грижата за творението. „Преди десет години“, каза Светият Отец, „папа Франциск, в съгласие с Вселенския патриарх Вартоломей I, учреди този ден за Католическата църква. Сега той, повече от всякога, е важен и неотложен, а тази година темата му е „Семена на мир и надежда“.

Обединени с всички християни, ние го празнуваме и удължаваме във „Времето на Творението“ до 4 октомври, празника на Свети Франциск от Асизи. В духа на „Песен за Братя Слънце“, съставена от него преди 800 години, ние хвалим Бога и подновяваме ангажимента си да не разрушаваме Неговия дар, а да се грижим за нашия общ дом.