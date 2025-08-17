Папата: да разнасяме по света огъня на любовта, а не на оръжията

В литургията, отслужена в светилището „Санта Мария дела Ротонда“ в Албано, посветена на нуждаещите се, подпомагани от епархийската Каритас, папа Лъв ХIV призова за „Църква-майка“, която се обновява „не чрез светската власт“, а с милосърдието и гостоприемството. „Църква на бедните“, която се противопоставя „на безразличието чрез грижата“.

Тициана Кампизи – Маня Кавалджиева – Ватикана

Папата пристигна в светилището „Санта Мария дела Ротонда“ в Албано, където, заедно със свещеници, енориаши и служители на „Каритас“, го очакваха местните бедни хора, тези от центровете за изслушване, бездомните и живеещите в приемни структури и в семейни домове на епархията, за неделната литургия.

По улиците на Албано

Посрещнат от епископа на епархията на Албано, монсеньор Винченцо Вива и от кмета, Масимилиано Борели, папата стигна до древното място за поклонение по Виа дела Ротонда, сред многото хора, струпали се край пътя.

В двора на светилището, осветено през XI век и съхраняващо икона на Богородица от по-ранен период, донесена от гръцки монахини по време на иконоборческите преследвания, папата бе посрещнат от ректора, монсеньор Адриано Джибелини. Присъства и директорът на „Каритас“ за епархията в Албано, Алесио Роси, който придружи Светият Отец до портика, за да му покаже пътуващата фотографска изложба „Знаци на надеждата“, организирана от епархийската „Каритас“. Тринадесет панела разказват истински истории, емоции и ежедневна ангажираност с бедните и нуждаещите се, за да се разбере, че всеки може да предложи помощ, грижа и любов на другите. Сред панелите е и един, посветен на посланието на Лъв XIV за Световния ден на бедните, който ще се отбележи на 16 ноември.

В Църквата сме Тяло Христово

В проповедта на папата, неговите думи са като прегръдка за всички. „За мен е радост, че сме заедно“, каза той, признавайки обаче, че всеки ходи „на църква с известна умора и страх – понякога по-малък, понякога по-голям“, но веднага след това човек се чувства „по-малко сам“, когато е „заедно“ с другите и намира „Словото и Тялото Христово“.

Нашата „бедност“ и „уязвимостите, и най-вече провалите, за които можем да бъдем презирани и съдени“, са „приети в нежната сила на Бог, любов, която не наранява, която е безусловна“, и в Мария „ние ставаме Църква-майка, която създава и възражда“, но „не чрез светската власт“, а по-скоро „с добродетелта на милосърдието“.

Огънят на любовта се снижава и служи

Коментирайки евангелския откъс за неделята, в който Исус предупреждава, че идването му ще донесе „разделение“, папата припомни, че на Тайната вечеря Христос дава на учениците си своя „мир“, но „не както светът го дава“ и пояснява, че ако „светското ни свиква да заменяме мира с удобството, доброто със спокойствието“, Месията ни казва: „Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал да беше вече пламнал!“.

И докато някои ни съветват „да не поемаме рискове, да се щадим, защото е важно да останем спокойни и другите не заслужават да бъдат обичани“, Исус „смело се потопи в нашата човечност“ и ни говори за „кръщението на кръста, пълно потапяне в рисковете, които любовта носи със себе си“. Ние „се храним от този негов смел дар“ в момента, в който „приемаме причастието“, подчерта папата.

Литургията подхранва това решение. Това е решението да не живеем повече за себе си, да носим огъня по света. Не огънят на оръжията, нито дори този на думите, които изпепеляват другите. Не, не това. А огънят на любовта, която се снижава и служи, която се противопоставя на безразличието с грижа и на високомерието с кротост; огънят на добротата, която не струва толкова, колкото оръжията, а даром обновява света. Може да струва неразбиране, подигравки, дори преследване, но няма по-голям мир от това да имаш в себе си този пламък.

Да събаряме стените и да бъдем дар за другите

А пламъкът на Христос е в благотворителните дела на епархията в Албано, отбеляза папата, като благодари на епископа Винченцо Вива и на всички, които работят в 78-те енории и 8-те викариата на територията по различни инициативи, с насърчението да се създава братство.

Насърчавам ви да не правите разлика между тези, които помагат и онези, на които се помага, между тези, които дават и онези, които получават, между бедните и тези, които отделят време, предлагат умения и помощ. Ние сме Църквата Господня, Църква на бедните, всички безценни, всички хора, всеки носител на несравнимо Божие Слово. Всеки е дар за другите. Нека събаряме стените.

Да не оставяме Господ вън от живота си

Благодарността на папа Лъв след това бе отправена и към „тези, които работят във всяка християнска общност, за да улеснят срещите между хора от различен произход, различна икономическа, психологическа и емоционална ситуация“. „Ние сме Тялото Христово, Църквата Божия“ единствено заедно, подчерта папата.

Нека не оставяме Господ вън от нашите църкви, домове и живота си. Вместо това, нека Му позволим да влезе в бедните и тогава ще се помирим и с нашата бедност, тази, от която се страхуваме и която отричаме, когато търсим спокойствие и сигурност на всяка цена.

Срещата с бедните при подготовката на даровете

При подготовката на даровете, някои от присъстващите от семейните домове на епархията в Албано, като семейство перуанци, както и служители на „Каритас“, донесоха на папата литургични дарове. В края на литургията, папа Лъв поздрави бедните и доброволците. След това Светият Отец се отправи към площад „Свобода“, пред Апостолическия дворец, за неделната молитва Анел Господен.