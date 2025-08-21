Лъв XIV: Каузата за мира по света изисква приноса на християните

Невъоръженото и обезоръжаващо присъствие на християните в обществото трябва да посочи алтернатива за развитието на мира, отбелязва папата в посланието си до участниците в 46-ата Среща на приятелството между народите в Римини, организирано от католическото движение "Комунионе и Либерационе"

Александър Панченко – Светла Чалъкова - Ватикана

Международният форум ще се проведе от 22 до 27 август 2025 г. в италианския град Римини на тема „На пустите места нека градим с нови тухли“. Лъв XIV приветства участниците в послание, подписано от ватикански държавен секретар кардинал Пиетро Паролин.

Папата отбелязва, че там, където „държавните глави и международните организации изглеждат неспособни да установят върховенството на закона, посредничеството и диалога, религиозните и гражданските общности трябва смело да пророкуват“.

„Вече не можем да се съпротивляваме на Царството Божие, което е Царството на мира“, пише Светият отец, подчертавайки, че вярата, надеждата и любовта „трябва да се превърнат в голямо културно обръщане“. Папата осъжса „езическото идолопоклонство на печалбата“ и склонността на съвременната дигитална революция да „разпалва дискриминация и конфликти“.

Според папата, „невъоръженото и обезоръжаващо присъствие на християните в обществото трябва да покаже алтернативен път на един прогрес без равенство и устойчиво развитие“.

Лъв XIV припомня примера на мъчениците от Алжир – седем траписти, които въпреки гражданската война в страната продължиха смело да свидетелстват за възможността за мирно съжителство с мюсюлманското население.

„В тях блести призванието на Църквата да живее в пустинята в дълбоко единство с цялото човечество, преодолявайки стените на враждебността, които се противопоставят на религиите и културите, наследявайки изцяло движението на въплъщението и саможертвата на Божия Син“, пише той.

Според Светия отец, диалогът между католици, последователи на други религии и невярващи ще се превърне в „новите тухли“, необходими за изграждането на бъдещето, което Бог е планирал за всички хора и което ще се отвори само когато започнем да се приемаме един друг.

За да се доближи това бъдеще, Лъв XIV призова католиците да насърчават ненасилието, инициативи за посредничество в местни конфликти и проекти за гостоприемство, които превръщат страха от другите във възможност за среща.

„Мирът не е духовна утопия, а път на смирение, съставен от ежедневни жестове, където търпението и смелостта, способността да слушаме и действаме, се преплитат. И днес, повече от всякога, той изисква нашето внимателно и творческо присъствие“, припомня папата.