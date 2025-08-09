На 17 август папа Лъв XIV ще отслужи литургия в Албано и ще обядва с бедните

Префектурата на Папския дом съобщава, че папата ще посети светилището Санта Мария дела Ротонда в неделя, 17 август. Той ще ръководи евхаристийното служение в присъствието на бедните, които са подпомагани от епархията и епархийната Каритас. В 12 часа ще произнесе молитвата Ангел Господен на площад „Свобода“ в Кастел Гандолфо. Архиепископ Винченцо Вива изрази радостта си „от факта, че Светият Отец прие поканата да обядва с бедните“

„За първи път през своя понтификат Лъв XIV ще се срещне с бедните и ние сме много щастливи, че той започва от нашата епархия“, каза епископът на Албано, монсеньор Винченцо Вива. Той изрази радостта си не само от завръщането на папата в Албано, но и, както съобщи епархията, от „факта, че той прие предложението на нашата Каритас да обядва с бедните“.

Инициатива на епархията

Обядът, организиран от епархията в Албано в сътрудничество с Дикастерията за цялостно човешко развитие (която управлява Borgo Laudato sì* в Кастел Гандолфо), ще събере, освен Папата и епископ монсеняор Вива, стотина души, включително гости от епархийните общежития и приемни центрове, както и директорът Алесио Роси и някои доброволци. Епархията в Арбано взима присърце всички тези нуждаещи се хора, като им помагат с грижа и внимание всеки ден.

Borgo Laudato Sì

* Борго Лаудато Си' е част от великолепните градини на папските вили в Кастел Гандолфо, ботаническо и историческо наследство с безценна стойност. С 35 хектара градини и 20 хектара земеделска земя, той е дом на над 3000 растения и дървета от 300 различни вида, както и на археологическите останки от вилата на римския император Домициан.

В сърцето на Кастел Гандолфо, това е уникално място за да се научаваме, да изживяваме и привеждаме в изпълнение на цялостна екология, за устойчивост на околната среда и кръговата икономика. Мечтата на папа Франциск е вече реалност, за да се грижим за нашия общ дом.