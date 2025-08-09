На 17 август папа Лъв XIV ще отслужи литургия в Албано и ще обядва с бедните
Vatican News
„За първи път през своя понтификат Лъв XIV ще се срещне с бедните и ние сме много щастливи, че той започва от нашата епархия“, каза епископът на Албано, монсеньор Винченцо Вива. Той изрази радостта си не само от завръщането на папата в Албано, но и, както съобщи епархията, от „факта, че той прие предложението на нашата Каритас да обядва с бедните“.
Инициатива на епархията
Обядът, организиран от епархията в Албано в сътрудничество с Дикастерията за цялостно човешко развитие (която управлява Borgo Laudato sì* в Кастел Гандолфо), ще събере, освен Папата и епископ монсеняор Вива, стотина души, включително гости от епархийните общежития и приемни центрове, както и директорът Алесио Роси и някои доброволци. Епархията в Арбано взима присърце всички тези нуждаещи се хора, като им помагат с грижа и внимание всеки ден.
* Борго Лаудато Си' е част от великолепните градини на папските вили в Кастел Гандолфо, ботаническо и историческо наследство с безценна стойност. С 35 хектара градини и 20 хектара земеделска земя, той е дом на над 3000 растения и дървета от 300 различни вида, както и на археологическите останки от вилата на римския император Домициан.
В сърцето на Кастел Гандолфо, това е уникално място за да се научаваме, да изживяваме и привеждаме в изпълнение на цялостна екология, за устойчивост на околната среда и кръговата икономика. Мечтата на папа Франциск е вече реалност, за да се грижим за нашия общ дом.