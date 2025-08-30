Търси

Папа Лъв ХIV със своите събратя августинци Папа Лъв ХIV със своите събратя августинци  (©Osafund - Fondazione Agostiniani nel Mondo)
Папа

Лъв ХIV ще открие генералния капитул на ордена на свети Августин

Папата ще председателства литургията за откриването на дейността по избирането на нов генерален приор на монашеското семейство в римската базилика „Свети Августин“. Около 100 монаси ще участват в това важно събитие, което ще продължи до 18 септември; 73 делегати от 46 различни държави имат право да гласуват от 41-те избирателни района на ордена. Честването ще бъде излъчено на живо по радио Ватикана - Vatican News

Тициана Кампизи – Маня Кавалджиева – Ватикана

На 1 септември папа Лъв XIV ще открие 188-тия Генерален капитул на Ордена на свети Августин. В деня, в който се отбелязва годишнината от започването на неговия новициат през 1977 г., папата ще ръководи литургия в 18 часа в базиликата „Свети Августин“ в Рим. Тази литургия ще открие работата, планирана да продължи до 18 септември в Папския институт „Аугустинианум“.

Честването ще се излъчва на живо по италианския канал на радио Ватикана, започвайки от 17:55 часа и ще включва коментари на италиански, френски, английски, испански, португалски, немски и полски езици. Може да се следи и чрез аудио стрийминг на съответните езикови страници на Vatican News, както и чрез видео на същия портал, както и на съответните страници във Facebook и YouTube.

Цифрите на генералният капитул на ордена

Общо около сто монаси участват в това важно събитие, което се провежда на всеки шест години. Седемдесет и трима августинци от 46 различни държави, делегати от 41-те избирателни района на ордена, ще имат право на глас. Те ще представляват 2341 августинци с техните 395 дома на петте континента – според данните на Централната статистическа служба на Светия престол към 31 декември 2024 г. – и са призовани да изберат новия Генерален приор, 98-ят след 12-годишното управление на отец Алехандро Морал, който приключи втория си мандат. Сесиите са насрочени по време на дните на капитулата, с презентации от председателките на федерациите на августинските монахини и на миряните от августинското семейство, които нямат активен глас.

През 2013 г. литургията бе ръководена от папа Франциск

Преди дванадесет години папа Франциск откри в същата римска базилика Генералния капитул, с който приключи, след дванадесет години, мандата на Робер Превост. Тогавашният генерален приор, сега 267-ят наследник на Петър, заедно със своя съвет, реши да покани Бергольо, наскоро избран за папа, „да председателства литургията по откриването на Генералния капитул на 28 август“, както обясни в последното си интервю като кардинал, дадено за ватиканските медии.

„За голяма изненада на всички“, Франциск прие и в проповедта си подчерта, че „безпокойството на сърцето е това, което води към Бога и към любовта“, добавяйки, че свети Августин ни кани да запазим живо „безпокойството на духовното търсене, безпокойството на срещата с Бога, безпокойството на любовта“.

Аржентинският папа обясни, че „съкровището на Августин е именно това поведение: винаги да се отива към Бог, винаги да се отива към стадото“, като нарече епископа от Хипон „човек, съсредоточен между тези две посоки“, „винаги в движение“, „винаги неспокоен! И това е мирът на безпокойството“. Той също така призова „да не се „приватизира“ любовта“ и завърши с обяснението, че „безпокойството е и любов, винаги неуморно търсеща доброто на другия“.

