Лъв ХIV ще открие генералния капитул на ордена на свети Августин

Папата ще председателства литургията за откриването на дейността по избирането на нов генерален приор на монашеското семейство в римската базилика „Свети Августин“. Около 100 монаси ще участват в това важно събитие, което ще продължи до 18 септември; 73 делегати от 46 различни държави имат право да гласуват от 41-те избирателни района на ордена. Честването ще бъде излъчено на живо по радио Ватикана - Vatican News

Тициана Кампизи – Маня Кавалджиева – Ватикана

На 1 септември папа Лъв XIV ще открие 188-тия Генерален капитул на Ордена на свети Августин. В деня, в който се отбелязва годишнината от започването на неговия новициат през 1977 г., папата ще ръководи литургия в 18 часа в базиликата „Свети Августин“ в Рим. Тази литургия ще открие работата, планирана да продължи до 18 септември в Папския институт „Аугустинианум“.

Честването ще се излъчва на живо по италианския канал на радио Ватикана, започвайки от 17:55 часа и ще включва коментари на италиански, френски, английски, испански, португалски, немски и полски езици. Може да се следи и чрез аудио стрийминг на съответните езикови страници на Vatican News, както и чрез видео на същия портал, както и на съответните страници във Facebook и YouTube.

Цифрите на генералният капитул на ордена

Общо около сто монаси участват в това важно събитие, което се провежда на всеки шест години. Седемдесет и трима августинци от 46 различни държави, делегати от 41-те избирателни района на ордена, ще имат право на глас. Те ще представляват 2341 августинци с техните 395 дома на петте континента – според данните на Централната статистическа служба на Светия престол към 31 декември 2024 г. – и са призовани да изберат новия Генерален приор, 98-ят след 12-годишното управление на отец Алехандро Морал, който приключи втория си мандат. Сесиите са насрочени по време на дните на капитулата, с презентации от председателките на федерациите на августинските монахини и на миряните от августинското семейство, които нямат активен глас.

През 2013 г. литургията бе ръководена от папа Франциск

Преди дванадесет години папа Франциск откри в същата римска базилика Генералния капитул, с който приключи, след дванадесет години, мандата на Робер Превост. Тогавашният генерален приор, сега 267-ят наследник на Петър, заедно със своя съвет, реши да покани Бергольо, наскоро избран за папа, „да председателства литургията по откриването на Генералния капитул на 28 август“, както обясни в последното си интервю като кардинал, дадено за ватиканските медии.

„За голяма изненада на всички“, Франциск прие и в проповедта си подчерта, че „безпокойството на сърцето е това, което води към Бога и към любовта“, добавяйки, че свети Августин ни кани да запазим живо „безпокойството на духовното търсене, безпокойството на срещата с Бога, безпокойството на любовта“.

Аржентинският папа обясни, че „съкровището на Августин е именно това поведение: винаги да се отива към Бог, винаги да се отива към стадото“, като нарече епископа от Хипон „човек, съсредоточен между тези две посоки“, „винаги в движение“, „винаги неспокоен! И това е мирът на безпокойството“. Той също така призова „да не се „приватизира“ любовта“ и завърши с обяснението, че „безпокойството е и любов, винаги неуморно търсеща доброто на другия“.