Лъв XIV се моли за мир в светилището на Дева Мария на Благодатта в Менторела

Тази сутрин папата неочаквано посети района Гуаданьоло ди Капраника Пренестина, в епархията на Палестрина, място, особено скъпо на свети Йоан Павел II. Той обядва с полските монаси Възкресенци, които управляват светилището на Дева Мария на Благодатта, след което се завърна в Кастел Гандолфо.

Маня Кавалджиева – Ватикана

Молитвата на Лъв XIV за мир пред Дева Мария на Благодатта, сред скалите на планината Монти Пренестини. Ректорът на светилището, отец Адам Джвигон, каза, че е вълнуващо да го посрещнат тук.

Запалена свещ, мълчалива молитва и молба за мир

Така тази сутрин папа Лъв XIV пожела да повери своето твърде спешно послание на светилището на Дева Мария на Благодатта, на хълма Менторела. В сърцето на планините Монти Пренестини, в Гуаданьоло, папата застана през иконата на Мария, толкова скъпа на свети Йоан Павел II, на място, което от векове съхранява връзката между вяра и надежда.

След момент на молитва, папата се срещна с полските монаси Възкресенци, които пазят светилището от близо 170 години и сподели обяда си с тях. Следобед той се завърна в Кастел Гандолфо, преди да отпътува за Ватикана, след края на летния си престой.

Ректорът на светилището, отец Адам Джвигон, нарече посещението „неочаквано и много вълнуващо“. „Светият отец“, каза той, „влезе в църквата, запали свещ пред иконата на Богородица и отправи специална молба за мир в цял свят. Той искаше да се остави на прегръдката на Майката на Благодатта“.

Светилището „Дева Мария от Милосърдието“ на хълма Менторела е едно от най-старите в Италия и в цяла Европа. Намира се на 50 километра от Рим, близо до град Гуаданиоло, на надморска височина от 1018 метра.

Според преданието, светилището е основано от император Константин през IV век на мястото, на което по време на лов става обръщането на бившият римски трибун Евстатий. Менторела, място, заобиколено от живописни планински пейзажи, далеч от градския шум, е било особено обичано от Свети Йоан Павел II.

Именно тук той прави първото си посещение извън Рим, за да повери на Дева Мария служението си като наследник на Петър. По време на понтификата си Карол Войтила посещава светилището осем пъти, но официално – само веднъж. Свещениците от Обществото на Възкресението са запазили малка стая, в която папата е отсядал след пътуванията си в околните планини.