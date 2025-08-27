Лъв XIV подкрепя призива на йерусалимските патриарси за мир в Газа

В края на общата аудиенция в сряда, папата отново настоятелно поиска от засегнатите страни и международната общност прекратяване на конфликта в Ивицата Ивица и освобождаване на затворниците, като се присъедини към апела на патриарсите в Йерусалим, които вчера изразиха загриженост за военните операции и техните последици за населението.

Даниеле Пичини – Маня Кавалджиева – Ватикана

Лъв XIV отново призова „настоятелно“ за мир в Светата земя. В края на общата аудиенция, проведена в зала „Павел VI“, той отправи „силен апел както към участващите страни, така и към международната общност, за прекратяване на конфликта, причинил толкова много ужас, разрушения и смърт“.

Зачитане на гражданските и хуманитарните права

Папата припомни и многобройните израелски заложници, все още държани от похитителите, както и страданията на палестинското население, което не получава достатъчно хуманитарна помощ.

„Умолявам“, каза папата, „да бъдат освободени всички заложници, да бъде постигнато постоянно прекратяване на огъня, да бъде улеснен безопасният достъп на хуманитарна помощ и да бъде напълно спазвано хуманитарното право, особено задължението за защита на цивилното население и забраните за колективно наказание, произволното използване на сила и принудителното разселване на населението“.

След това Лъв XIV се присъедини към прочувствения апел за мир, публикуван вчера от двамата патриарси на Йерусалим, Теофил III и кардинал Пиербатиста Пицабала. „Присъединявам се“, каза той, „към Съвместната декларация на патриарсите – гръцкия православен и латинския, които вчера призоваха за прекратяване на тази спирала на насилие, за прекратяване на войната и за приоритет на общото благо на всички хора“.

Апелът на патриарсите на Йерусалим

В съвместното си изявление от вчера, патриарсите призоваха за посредничество на други държави за постигане на мир, за да се спре „масовата военна мобилизация“ на Израелските отбранителни сили (IDF)) в Ивицата Газа, да се върнат на семействата им израелските заложници, отвлечени по време на атаките на 7 октомври и да се възстанови най-после мирът в региона. „Призоваваме международната общност“, се казва в изявлението, „да действа, за да се сложи край на тази безсмислена и разрушителна война и за да се гарантира, че изчезналите лица и израелските заложници ще могат да се завърнат у дома“.

Молитва към Царицата на мира

В края на апела си, Папата призова всички да се молят на „Мария, Царица на мира, източник на утеха и надежда“, за да може „нейното застъпничество да доведе до помирение и мир в тази земя, толкова скъпа за всички“.