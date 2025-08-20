Лъв XIV обяви 22 август за ден на пост и молитва за мира
Виктор Владимиров – Маня Кавалджиева – Ватикана
Обръщайки се към целия Божи народ, Лъв XIV пожела денят 22 август, когато Църквата чества литургичната памет на Пресвета Дева Мария Царица, да бъде посветен на пост и молитва:
Нека това бъде ден на пост и молитва, за да ни дари Господ мир и справедливост, за да изсуши сълзите на онези, които страдат от настоящите въоръжени конфликти.
Мария е Майката на вярващите тук на земята; тя е призовавана и като Царица на мира, докато нашата земя продължава да страда от раните на войните в Светата земя, в Украйна и в много други части на света.
Обръщайки се към португалоезичните вярващи, папата припомни основното условие за мирно съвместно съществуване между народите и отделните хора:
Без прошка никога няма да има мир!
Поздравявайки полските поклонници, дошли от богородичното светилище в Ченстохова, Светият Отец поиска от тях да се молят със специално намерение: Включете в молитвите си молбата за дара на мира – обезоръжен и обезоръжаващ – за целия свят, особено за Украйна и Близкия Изток.