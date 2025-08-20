Лъв XIV обяви 22 август за ден на пост и молитва за мира

В края на общата аудиенция, проведена във ватиканската зала „Павел VI“, епископът на Рим призова вярващите към настойчива молитва за мир и справедливост, чрез застъпничеството на Христовата Майка

Виктор Владимиров – Маня Кавалджиева – Ватикана

Обръщайки се към целия Божи народ, Лъв XIV пожела денят 22 август, когато Църквата чества литургичната памет на Пресвета Дева Мария Царица, да бъде посветен на пост и молитва:

Нека това бъде ден на пост и молитва, за да ни дари Господ мир и справедливост, за да изсуши сълзите на онези, които страдат от настоящите въоръжени конфликти.

Мария е Майката на вярващите тук на земята; тя е призовавана и като Царица на мира, докато нашата земя продължава да страда от раните на войните в Светата земя, в Украйна и в много други части на света.

папата на общата аудиенция (@Vatican Media)

Обръщайки се към португалоезичните вярващи, папата припомни основното условие за мирно съвместно съществуване между народите и отделните хора:

Без прошка никога няма да има мир!

Поздравявайки полските поклонници, дошли от богородичното светилище в Ченстохова, Светият Отец поиска от тях да се молят със специално намерение: Включете в молитвите си молбата за дара на мира – обезоръжен и обезоръжаващ – за целия свят, особено за Украйна и Близкия Изток.