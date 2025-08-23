Лъв ХIV: никой народ не може да бъде принуден на изгнание

Сутринта на 23 август папа Лъв XIV се срещна във Ватикана с делегати от Групата на разселените жители на Чагос, която от години се стреми към завръщането на хората обратно на родните им острови. Жителите на Чагос бяха насилствено изгонени от архипелага в Индийския океан през 60-те години на миналия век, за да се направи място за военна база. Оттогава те живеят в изгнание, лишени от своята земя и от културните си корени.

Виктор Владимиров – Маня Кавалджиева – Ватикана

Римският епископ свърза обръщението си към гостите с позицията на покойния папа Франциск, който се срещна с групата през 2023 г. и подкрепи усилията им. Сега, две години по-късно, започва нов етап: подписването на споразумението за предаването на архипелага Чагос на Република Мавриций.

Това събитие открива дългоочаквания път за завръщането на разселените лица в родината им. Споделяйки радостта на жителите на Чагос, папата ги насърчи да благодарят заедно с него на Бог, използвайки думите от Псалма: „велико нещо извърши Господ над тях: ние се радвахме... които са сели със сълзи, ще жънат с радост“ (Псалм 125,3-5).

Светият Отец изрази благодарност към всички, които допринесоха за споразумението, като подчерта, че то е възможно благодарение на диалога и зачитането на международното право. Той припомни думите на своя предшественик след посещението му в Мавриций и подчерта, че този процес поправя една тежка несправедливост.

Папата специално похвали решителността на жителите на Чагос, особено на жените, които се бориха мирно, за да отстоят правото си на завръщане.

Подновената перспектива за вашето завръщане в родния ви архипелаг е обнадеждаващ знак, който има символично значение на международната сцена: идентичността и правата на всички народи, дори най-малките и най-слабите, трябва да бъдат уважавани от силните, по-специално правото да живеят на собствената си земя; и никой не може да ги принуди на изгнание.



Епископът на Рим изрази надежда, че властите на Мавриций и международната общност ще създадат всички условия завръщането на жителите на Чагос, след 60 години, да се осъществи достойно. Църквата винаги ще бъде редом с тях, особено духовно, както винаги е правила в трудни времена.

Папата не пренебрегна и болката от последните десетилетия: бедността, презрението и отхвърлянето, преживени от изгнаниците. В тази връзка той пожела на жителите на острова дара на помирението:

Нека Господ изцели вашите рани и ви даде благодатта да простите на онези, които са ви причинили зло, заедно с надеждата за по-добри времена.

В края на обръщението си папа Лъв XIV призова гостите да гледат към бъдещето с надежда, повери семействата им на майчиното застъпничество на Пресветата Богородица и дари с апостолско благословение всички жители на архипелага.