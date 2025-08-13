Лъв ХIV: да се молим на Бог за мир на народите, преживяващи трагедията на войната

В приветствията си в края на общата аудиенция, проведена в зала „Павел VI“ поради силната жега, папата отправи апел към полските поклонници, припомняйки фигурата на свети Максимилиан Колбе, посочен като пример на „жертва за другите“. След това папата, излезайки от залата за аудиенциите, поздрави поклонниците, събрани пред поставените големи екрани: „благодаря ви за търпението. Аплодисменти за вас“.

„Молете се Бог да даде мир на всички народи, преживяващи трагедията на войната.“

В приветствието си към полските поклонници, след катехизиса на днешната обща аудиенция, проведена в зала „Павел VI“, папа Лъв XIV насочи вниманието на света към народите от страните, засегнати от конфликти и насилия. Призивът на папата се позова на фигурата на свети Максимилиан Мария Колбе, полският францисканец, загинал в концентрационния лагер Аушвиц, където той доброволно избра смъртта в замяна на един баща на семейство, осъден на гладна смърт.

Фигура, винаги помнена и почитана от всички папи, чийто литургичен спомен Църквата отбелязва на 14 април. На полските вярващи, папата посочи за пример свети Максимилиан Колбе и се помоли за неговото застъпничество за възстановяване на мира в този свят, разкъсван от войни.

Насърчавам ви да вземете пример от неговото героично пожертвователно поведение за другите.

Поздрав за вярващите, присъстващи извън зала „Павел IV“

В поздравленията след аудиенцията, папа Лъв XIV се обърна и към арабскоговорящите вярващи, със специална мисъл „към тези от Ирак и Светата земя“. „Нека Господ благослови всички вас и ви пази винаги от всяко зло“, каза папата.

След това Светият Отец излезе от залата, за да поздрави многобройните поклонници, събрали се там, за да следят аудиенцията на големите екрани.

Поздрав в базилика Свети Петър

Пата след това се отправи към базилика Свети Петър, за да поздрави друга група поклонници, събрали се там. Той каза:

Всички вие чухте катехизиса, чухте думите, че Исус никога не ни изоставя и че Исус винаги ни кани към обръщане във вярата, Исус ни кани да търсим пътя, който ни води към Него, към Бога Отец. Затова нека изживеем този момент, дори с един поздрав, радостта от това, че можем да се срещнем, за да обновим вярата си, тук, именно в нозете на свети Петър, да обновим този дух на надежда, толкова важен през тази Юбилейна година.

Прегръдка за болните

На испански език, папа Лъв пожела на всички Бог „винаги да бъде източник на светлина, на благодат“: „Исус, който никога не ни изоставя, винаги ще бъде с всички нас, ако сърцата ни са отворени, ако сме готови да живеем обединени във вярата“.

Малко преди това, в зала „Павел VI“, папата се спря сред първите редове на присъстващите. Отдели особено време на болните, като се здрависваше с тях и им даваше благословията си. Същото направи и с двойките младоженци, като благослови венчалните им халки.

Папата отпътува за Кастел Гандолфо

Същият следобед, папата отпътува за втори път за лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, за период на почивка. Лъв ХIV ще остане в градчето на област Лацио до вторник, 19 август.