Лъв ХIV: да не се примиряваме с логиката на конфликта и оръжията

На молитвата Ангел Господен, от Кастел Гандолфо, папата се помоли за застъпничеството на Дева Мария за мира. Като припомни „Munificentissimus Deus“ на Пий XII, папа Лъв сподели чувството за безпомощност „пред разпространяващото се в цял свят насилие, все по-глухо и безчувствено към всеки жест на човечност“. Папата насърчи: никога не трябва да преставаме да се надяваме: Бог е по-велик от човешкия грях. След богородичната молитва последва обяд с епископа на Албано и салезианската общност

Тициана Кампизи – Антонела Палермо – Маня Кавалджиева – Ватикана

Не трябва да се примиряваме

От лятната резиденция в Кастел Гандолфо, където папа Лъв XIV прекарва втория си период на почивка, по време на молитвата Ангел Господен, Светият Отец повери на Мария на сърцата, разкъсвани от войни:

[...] ние се чувстваме безпомощни пред разпространяващото се в света насилие, все по-глухо и безчувствено към всеки жест на човечност. И въпреки това не трябва да преставаме да се надяваме: Бог е по-велик от греха на хората. Не трябва да позволяваме да взема превес логиката на конфликта и оръжията. Заедно с Мария, нека вярваме, че Господ продължава да помага на своите чеда, като помним неговото милосърдие. Само в него е възможно да намерим отново пътя към мира.

Актуалността на думите на Пий ХII

Лъв XIV, в присъствието на три хиляди вярващи, припомни Апостолската конституция на Пий XII „Munificentissimus Deus“, подчертавайки горчивата ѝ актуалност. Думите на неговия предшественик, „докато все още бе твърде парещ трагичният опит от Втората световна война“, се оказват крайно полезни като универсално предупреждение за днешния ден. Провъзгласявайки догмата за Успение Богородично, той пише: „Трябва да се надяваме, че всички, които ще размишляват върху славния пример на Мария, ще бъдат все по-убедени в ценността на човешкия живот“ и пожелава „човешкият живот никога повече да не бъде пропиляван с предизвикването на войни“.

Мария като Майка страда за своите чеда

Майката на Исус „като майка, страда поради злините, които измъчват децата ѝ, особено малките и слабите“, подчерта папата на този празник, който ни кара да я съзерцаваме в нейния блясък, „като икона на надежда за нейните деца-поклонници през цялата история“. Папата цитира конституцията Lumen Gentium, която нарича Дева Мария „икона и начало на Църквата, която трябва да намери своето изпълнение в бъдещата епоха“; Тази, която „на земята сега сияе пред поклонническия Божи народ, като знак на сигурна надежда и утеха, докато не дойде денят Господен“.

Живият източник на надежда

Папа Лъв се позова и на стиховете на Данте, в последната песен на „Рай“ от „Божествена комедия“, за да посочи Мария „сред нас, смъртните“ като „жив извор на надежда“, тоест жив източник, бликащ от надежда“. Определение, което напомня за темата на Юбилея, който Църквата отбелязва: „Поклонници на надеждата“. А поклонниците са тези, които „се нуждаят от цел, която да насочва“ тяхното „пътуване“, обясни Папата, хубава, привлекателна цел, която насочва стъпките им, която ги „оживява“, когато са уморени и която „винаги разпалва“ желанието и надеждата в сърцата им. В тайната на Мария, жената, от която Божият Син се въплъти, и на Църквата, мистичното тяло на Христос, в тази единствена тайна на любов и следователно на свобода, „Бог дойде да ни помогне“. Оттук и насърчението на Наследника на Петър:

Докато сме на път, като индивиди, като семейства, в общност, особено когато се издигат облаци и пътят става несигурен и труден, нека вдигнем поглед, нека погледнем към нея, нашата Майка и ще намерим отново надеждата, която не разочарова.

Обяд, споделен със салезианците от Кастел Гандолфо

В края на богородичната молитва и след като поздрави университетската евангелизационна общност от Хондурас, семействата от Движението за семейна любов, при приключване на техните духовни упражнения, както и групата „Света Рита“ от семейни и сгодени двойки, папата се спря с няколко деца и след това отиде на обяд в енорийския център в Кастел Гандолфо с епископа на Албано и салезианската общност от енорията Сан Томазо ди Виланова.