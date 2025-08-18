Папата: известяване на евангелието, грижа за творението, приоритети за Амазония

В телеграма, подписана от кардинал Паролин, изпратена до Църковната конференция на Амазония (CEAMA), събрала се на среща тези дни в Богота, папата насърчава епископите от региона да продължат мисията си в полза на жителите на обичаната амазонска територия

„Мисията на Църквата да известява Евангелието на всички хора, справедливото отношение към народите“, които населяват Амазония и „грижата за техния общ дом“: това са трите измерения, които Лъв XIV желае да обедини в „пастирската дейност“ на епископите на този регион.

Насърчението е отправено от папата в телеграма, подписана от ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин, адресирана до кардинал Педро Рикардо Барето Химено, председател на Църковната конференция на Амазония (CEAMA), събрала се на среща в Богота от 17 до 20 август.

Където се възвестява Христос, несправедливостта отстъпва

„От съществено значение е“, подчертава посланието, „ да се събере в Христа всичко“ (Еф. 1,10), да бъде провъзгласен с яснота и огромна любов сред жителите на Амазония, за да можем да се ангажираме да им дадем пресния и чист хляб на Благата вест, и небесната храна на Евхаристията, единственият начин наистина да бъдем Божи народ и тяло Христово. В тази мисия сме водени от сигурността, потвърдена от историята на Църквата, че където се проповядва името Христово, несправедливостта отстъпва пропорционално, тъй като, както твърди апостол Павел, всяка експлоатация на човек от човек изчезва, ако сме способни да се приемем като братя“.

„В контекста на това вечно учение, не по-малко очевидно е правото и задължението да се грижим за „дома“, който Бог Отец ни е поверил като грижовни стопани, така че никой безотговорно да не унищожава природните блага, които говорят за добротата и красотата на Създателя, нито пък, още по-малко, да им се подчинява като роб или поклонник на природата, тъй като тези неща са ни дадени, за да постигнем целта си да хвалим Бога и по този начин да постигнем спасението на нашите души (Игнатий Лойола, Духовни упражнения, 23)“.

Единство и колегиалност

Папата благодари и на амазонските прелати за усилията им „в насърчаване на най-голямото благо на Църквата за вярващите от обичания амазонски регион“ и ги призовава „да търсят, въз основа на единството и колегиалността, присъщи на „епископски орган“, начини за конкретно и ефективно подпомагане на епархийските епископи и апостолическите викарии, в изпълнението на тяхната мисия“; всичко това „като се вземе предвид наученото на Синода по въпроса за вслушването и участието на всичките призвания в Църквата“.

