„Мир на всички вас“, темата на Световния ден на мира 2026

Посланието на Лъв XIV насърчава „да отречем логиката на насилието и войната“ в полза на „обезоръжен и обезоръжаващ“ избор, „способен да премахне конфликтите, да отвори сърцата и да породи доверие, емпатия и надежда“: не е достатъчно да я измолваме, „тя трябва да се въплъти в начин на живот, който отхвърля всяка форма на насилие, видимо или структурно“.

Едоардо Джирибалди – Маня Кавалджиева – Ватикана

Мирът да бъде с всички вас: към „обезоръжен и обезоръжаващ“ мир

От първите мигове на своя понтификат, когато за първи път се появи на централния балкон на базиликата „Свети Петър“ следобеда на 8 май, до темата на Световния ден на мира за 2026 г. – обявена на днешния 26 август от Дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие – мирът остава златната нишка, която преминава през думите и жестовете на папа Лъв XIV.

„Да прегърнем истинския мир“

В комюнике по повод на тази тема, папата „приканва човечеството да отрече логиката на насилието и войната, за да прегърне истинския мир, основан на любовта и справедливостта“. Мир, който не е просто липса на конфликти, а избор на разоръжаване, „тоест, който не се базира на страха“. Тогава мълчанието на артилерията става „обезоръжаващо“, защото „може да премахне конфликтите, да отвори сърцата и да породи доверие, емпатия и надежда“. Но не е достатъчно самото призоваване, се казва още в текста: „тази логика трябва да бъде въплътена в начин на живот, който отхвърля всяка форма на насилие, независимо дали е видимо или структурно“. „Мир вам“: от поздрава на Възкръсналия Христос, до този на Наследника на Петър, призивът е универсален, отправен към „вярващи, невярващи, политически лидери и граждани“, с пламенното желание да се „изгради Божието царство и да се построи заедно хуманно и мирно бъдеще“.

Признаване, приемане и справяне с различията

В думите на Лъв XIV, темата за мира никога не се отделя от настоящия контекст, с неговите все още отворени рани. „Нашият свят носи дълбоките белези от конфликтите, от неравенството, от упадъка на околната среда и нарастващото чувство на духовно разделение“, припомни папата наскоро, обръщайки се към участниците в Стокхолмската икуменическа седмица, отбелязваща стогодишнината от Икуменическата среща през 1925 г. Помирението, отбеляза той в обръщението си към движенията и асоциациите, дали живот на Арената на мира във Верона, произтича „от реалността“, от териториите и общностите, и расте в рамките на местните институции. Не чрез отричане на „различията“ и „конфликтността“, а чрез тяхното признаване, приемане и справяне с тях.

„Ако искаш мир, подготви мирни институции“

И все пак, там, където болката сякаш надделява, възниква най-висшата отговорност: да се изгради бъдеще на помирение. Парадокс, в днешно време, което изисква разтърсвания, способни да разбият инерцията на статуквото. Ако латините са казвали Si vis pacem, para bellum (Ако искаш мир, готви се за война), Лъв XIV настойчиво повтори: „Ако искаш мир, подготви мирни институции“. Не само от горе, а и „от долу, в диалог с всички“. Универсалното условие за изграждането му остава едно: „Без прошка никога няма да има мир!“, заяви той пред португалските вярващи по време на общата аудиенция на миналия 20 август.

„Искаме мир в света!“

Чрез такъв силен жест, мирът се превръща в „светлина на света“: търсят го „всички“, но най-вече младите хора, призовани да живеят в бъдещето. „Колко много се нуждае светът от мисионери на Евангелието, които да са свидетели на справедливостта и мира!“, каза папата по време на Юбилейното бдение, посветено на младежите, проведено в римския квартал Тор Вергата. И отново на тях той посочи и един обикновен, често забравян път: „приятелството наистина може да промени света. Приятелството е път към мира“. И пак на новите поколения, събрани на площад „Свети Петър“ за литургията по повод събитията от Светата година, Лъв ХIV повери вика, който да раздере небето и да остане в паметта: „Искаме мир в света!“