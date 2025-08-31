Ангел Господен: смирението е най-висшата форма на свобода

На молитвата Ангел Господен на площад „Свети Петър“, папата размишлява върху днешния евангелски откъс от Лука, в който Исус вечеря с фарисеите и отбелязва, „че има надпревара да се заемат първите места“. Лъв ХIV насърчава Църквата да бъде „дом, където човек винаги е добре дошъл, където местата не се спечелват“ и да признае нашето достойнство като „дъщери и синове Божии“.

Изабела Х. де Карвальо – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Смирението“ е „освобождението от самите нас“ и се поражда, „когато Божието Царство и Неговата справедливост наистина са ни завладели и можем да си позволим да гледаме надалече: не в краката си, а напред!“. От прозореца на своя кабинет в Апостолския дворец, папа Лъв XIV, преди да произнесе неделната молитва, ни насърчава да се учим от Христос как да служим и да гледаме не само самите себе си. Този призив за смирение започва с размисъл върху днешния евангелски откъс (Лк. 14, 1.7-14), в който Исус, поканен на обяд от един фарисейски началник, отбелязва, „че има надпревара кой да заеме първите места“. С притчата „описва това, което вижда, и кани тези, които го наблюдават, да се замислят“. И Светият Отец, в своята катехизисна беседа, се обръща по-специално към Църквата, казвайки:

Нека днес се помолим Църквата да бъде за всички училище по смирение, тоест онзи дом, в който винаги сме добре дошли, където местата не се спечелват, където Исус все още може да вземе думата и да ни учи на Своето смирение, на Своята свобода.

Нека ни разтърси Христовото слово

Обръщайки се към верните, папата подчертава, че отиването на неделната литургия „означава и за нас да дадем думата на Исус“, защото той „с готовност става наш гост и може да ни опише такива, каквито ни вижда“. Папата ни призовава да „спрем и да се замислим“, за да „се оставим да бъдем разтърсени от Слово, което поставя под въпрос приоритетите, които заемат сърцата ни: това е преживяване на свобода. Исус ни призовава към свобода“. Тази надпревара за заемане на първите места, описана в Евангелието, „става и днес, не в семейството, а в случаите, когато е важно „да бъдеш забелязан; тогава да бъдем заедно се превръща в състезание“, отбелязва папата.

Толкова е важно да видим себе си през Неговите очи: да преосмислим как често свеждаме живота до състезание, как ставаме нескромни, за да получим признание, как ненужно се сравняваме един с друг.

Достойнството блести отвътре

Лъв XIV подчертава „смирението“ като ключова дума в това Евангелие, за да опише свободата. „Тези, които се възвеличават, като цяло сякаш не са намерили нищо по-интересно от себе си и в крайна сметка имат много малко самочувствие“, подчертава папата.

Но този, който е разбрал, че е много ценен в Божиите очи, който дълбоко чувства, че е Божи син или дъщеря, има по-велики неща, на които да се възхищава и притежава достойнство, което блести отвътре. То излиза на преден план, заема първо място, без усилие и без стратегии, когато вместо да се възползваме ситуации, ние се учим да служим.

Да се научим да бъдем гости и да приемаме гости

Папата обяснява също как Исус „е бил гледан с известно подозрение“ от фарисеите, които са били „строги тълкуватели на традицията“. Въпреки това „срещата става, защото Исус наистина се приближава; той не остава извън ситуацията“, превръщайки се в „истински гост, с уважение и истинност. Отказва се от онези добри маниери, които са само формалност, за да избегне взаимното участие“.

Приемането на гости разширява пространството на сърцето, а да си гост изисква смирението да влезеш в света на другия. Културата на срещата се подхранва с тези жестове, които сближават хората.