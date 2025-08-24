Ангел Господен: не са достатъчни религиозни дела, ако те не преобразяват сърцето

На молитвата Ангел Господен на площад „Свети Петър“, папа Лъв XIV обясни, че не е достатъчно да се извършват „религиозни действия, ако те не преобразяват сърцето“. „Нашата вяра е истинска, когато обхваща целия ни живот, когато се превръща в критерий за нашия избор“.

Тициана Кампизи – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Подвизавайте се да влезете през тесните врата“ (Лк. 13, 24) е съветът на Исус към онези, които го питат дали „малцина са, които се спасят“. Той сякаш ни предлага образ, различен от „Отца на любовта и милосърдието“, с винаги отворени обятия, „за да ни приеме“, каза папата преди да произнесе молитвата Ангел Господен на площад „Свети Петър“. В действителност, посланието на Христос е предупреждение към онези, които се смятат за съвършени християни, но също ни напомня и за трудностите и жертвите, с които се сблъскваме, когато тръгваме по пътя на Евангелието.

Господ не иска да ни обезкуражи. Неговите думи, обаче, служат преди всичко, за да разтърсят самонадеяността на онези, които мислят, че вече са спасени, онези, които практикуват религията и затова вече смятат, че са наред. В действителност, те не са разбрали, че не е достатъчно да се извършват религиозни действия, ако те не преобразяват сърцето: Господ не иска богопочитание, отделено от живота и не желае жертви и молитви, ако те не ни карат да живеем в любов към братята си и да практикуваме справедливостта.

Не е достатъчно да изповядваме вярата си с думи

Лъв XIV обясни, че онези, на които им липсва истинска любов към ближния, когато „се представят пред Господ, хвалейки се, че са яли и пили с Него и са слушали Неговите учения, ще Го чуят да отговаря: „…не ви зная откъде сте; махнете се от Мене всички, които вършите неправда“. (ст. 27).

Докато понякога ни се случва съдим онези, които са далеч от вярата, Исус поставя на изпитание „сигурността на вярващите“. Наистина, Той ни казва, че не е достатъчно да изповядваме вярата си с думи, да ядем и пием с Него, празнувайки Евхаристията, или да познаваме добре християнските учения. Нашата вяра е истинска, когато обхваща целия ни живот, когато се превръща в критерий за нашия избор, когато ни прави жени и мъже, които се ангажират с доброто и рискуват в любовта, точно както направи Исус.

„Тясната врата“ на Кръста

Това, което Христос избра, не беше „лесният път към успеха или властта“, поясни папата. А „за да ни спаси, той ни обича дотам, че да премине през „тясната врата“ на Кръста“. Затова Исус „е мярката на нашата вяра“, „вратата, през която трябва да влезем, за да бъдем спасени“ (Йн. 10, 9) и то „като живеем същата Негова любов и ставайки, чрез нашия живот, дейци на справедливостта и мира“.

Да се посвещаваме на другите

Светият Отец отбеляза, че това означава понякога „да правим труден и непопулярен избор, да се борим срещу собствения си егоизъм и да се посвещаваме на другите, да постоянстваме в доброто там, където логиката на злото сякаш надделява“. Но само по този начин, заключи папата, „ще открием, че животът се отваря широко пред нас по нов начин и оттук нататък ще влезем в необятното сърце на Бог и в радостта на вечния празник, който Той е приготвил за нас“.

Пата насърчи да „призовем Дева Мария, за да ни помогне смело да преминем през „тясната врата“ на Евангелието, за да можем с радост да се отворим за необятната любов на Бог Отец“.