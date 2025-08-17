Ангел Господен: да постоянстваме в правенето на добро

Преди да произнесе молитвата Ангел Господен в Кастел Гандолфо, папа Лъв XIV припомни, че „да действаш в истината струва скъпо, защото в света има хора, които избират лъжата“ и ни призова „да не отговаряме на насилието с отмъщение“. Исус иска от нас да останем „верни на истината с любов“, подобно на мъчениците, на които можем да подражаваме „при различни обстоятелства и по различен начин“.

Тициана Кампизи – Маня Кавалджиева – Ватикана

Добротата не винаги среща положителен отзвук. Дори понякога, именно защото красотата ѝ дразни онези, които не я приемат, хората, които вършат добро, се сблъскват с остра съпротива, до степен да търпят насилия и произвол.

Да бъдеш преследван: това понякога се случва с онези, които избират да следват Христос, защото „мисията“ на Исус е „знак на противоречие“, както самият Той е казал, и „не е само рози и цветя“, подчерта папата на молитвата Ангел Господен от площад „Свобода“ в Кастел Гандолфо, след като отслужи литургия в светилището „Санта Мария дела Ротонда“ в Албано. Пред 2500 поклонници и вярващи, събрани около него и пред тези, които слушаха по радиото, телевизията, интернет и социалните медии, папа Лъв подчерта, че посланието на Христос, „въпреки че говори за любов и справедливост“, е „отхвърлено“ и поради тази причина с Исус са се отнасяли „враждебно, бил е арестуван, обиждан, бит, разпнат на кръста“. Същото са преживели много християнски общности през първите векове, „мирни общности, които, въпреки ограниченията си, са се стремели да живеят по най-добър начин посланието на Учителя за милосърдие. И въпреки това са били преследвани“, добави папата.

Да действаш в истината струва скъпо, защото в света има хора, които избират лъжата и защото дяволът, възползвайки се от това, често се опитва да пречи на действията на добрите хора.

Да сме постоянни в правенето на добро

Но предложението на Исус е „с Негова помощ да не се предаваме и да не се уеднаквяваме с този начин на мислене“, да сме постоянни в правенето на добро за „всички“, дори и за „тези, които ни карат да страдаме“, каза папата, „да не отговаряме на насилието с отмъщение“, а „да останем верни на истината с любов“.

Да упражняваме отговорностите си според Евангелието

Тази вярност към истината е свидетелството на мъчениците, които „проливат кръвта си за вярата“, обясни папата, добавяйки, че „и ние, при различни обстоятелства и по различен начин, можем да им подражаваме“.

Нека помислим, например, за цената, която един добър родител трябва да плати, ако иска да възпита добре децата си, според здравите принципи: рано или късно ще трябва да знае как понякога да казва „не“, как да коригира и това ще му струва страдание.

Това се случва и с „учител, който желае да учи правилно своите ученици“, или с „професионалист, с религиозен човек, с политик, които възнамерява да изпълнява мисията си честно“, или с „всеки, който се стреми да упражнява отговорностите си принципно, според ученията на Евангелието“.

Да бъдем верни и смели свидетели на Христос

Оттук и насърчението на папа Лъв да се молим на Мария, за да ни помогне „да бъдем, при всякакви обстоятелства, верни и смели свидетели“ на Христос и да „подкрепяме нашите братя и сестри, които днес страдат заради вярата си“.