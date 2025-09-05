Света Тереза от Калкута, икона на милосърдието

Малка, но безгранична. Неограничена в милосърдието. Това е Света Тереза от Калкута, „моливът Божий“, както е известна на мнозина. Когато мислим за нея, веднага се сещаме за ръцете ѝ: онези бръчки, които говорят за служба на бедните; събрани – почти винаги – с пръсти, сочещи към небето, винаги в молитва; или онези ръце, здраво стискащи мънистата на броеницата. Този образ е емблематичен.

Агнес Гондже Бояджиу, това е името ѝ преди да даде монашески обети, е родена на 26 август 1910 г. в Скопие, Македония. Семейството ѝ е богато. По това време Македония преживява много труден период: християни, мюсюлмани и православни християни живеят рамо до рамо в една и съща земя. Тя казва: „Аз съм албанка по кръв. Имам индийско гражданство. Аз съм католическа монахиня. По призвание принадлежа на целия свят. В сърцето си съм изцяло на Исус“. И бе наистина така: сърцето ѝ прегръща всички бедни по света. На 18 години тя започва монашески живот: постъпва в Конгрегацията на сестрите мисионеркина Дева Мария от Лорето. Заминава за Ирландия през 1928 г. и пристига в Индия през 1929 г. През 1931 г. дава първите си обети: приема името Сестра Мария Тереза ​​на Младенеца Исус. Красноречива препратката към светицата от Лизио, към която е била дълбоко набожна.

Но в сърцето ѝ е имало друго призвание: тя ще го нарече „моето второ призвание“. Бог я е избрал за нещо ново. Все още не е напълно наясно какво я очаква: основаването на нова религиозна конгрегация. На 16 август 1948 г. напуска колежа, за да бъде на улицата, близо до най-бедните от бедните, до прокажените, държани далеч от света, от обществото. Това е нейното мисионерско поле. В тази мисия искат да участват и няколко млади жени: те следват тази малка (но велика) жена. Това е първото ядро ​​на това, което ще се превърне в конгрегацията на Мисионерките на милосърдието. „Не мога да си представя дори миг от живота си без Исус. Най-голямата награда за мен е да обичам Исус и да му служа в бедните“: това просто, но дълбоко изречение съдържа цялото ѝ ново призвание и мисия.

Ангажиментът към бедните и към живота бяха стълбовете на нейната мисия: тя получи Нобелова награда за мир през 1979 г. От основаването на новата конгрегация по света бяха открити много домове. Дори във Ватикана, благодарение на безценната подкрепа на Свети Йоан Павел II, беше създаден „Дарът на Мария“ - приют за бедни, който все още съществува. Това стана на 20 май 1988 г.

Умира в Калкута на 5 септември 1997 г. Обявена е за блажена е от Свети Йоан Павел II на 19 октомври 2003 г. и за светица от папа Франциск на 4 септември 2016 г.