Въздвижение на Светия Кръст Господен 
Коментар на Евангелието за 14 септември 2025 г. от отец Виктор Хаджиев

Отец Виктор Хаджиев тълкува за нашите слушатели откъса от неделното Евангелие. Кръстът, който някога е бил символ на позор и смърт, чрез Христовата саможертва се превърна в знак на победата, спасението и вечния живот. Днес Църквата тържествено въздига Светия Кръст, напомняйки ни, че само през него минава пътят към истинската слава и единението с Бога.

„Тъй трябва да се издигне Син Човеческий!” (Йн 3,13-17)

Аудио коментар на неделното евангелие

Скъпи братя и сестри,

Днес, на празника Кръстовден, ние се събираме, за да възпоменем величието на Светия Кръст, който в древни времена беше символ на позор и болка, а днес е извор на надежда, спасение и вечен живот. Кръстът е свидетелство за най-голямата жертва на нашия Спасител, който се отдаде напълно за нас, за да осветли пътя към Бога и да промени съдбата на човечеството. Той ни напомня, че Божията любов не познава граници и че чрез саможертвата на Христос се изкупва всеки грях.

Христос, носейки своя кръст, ни показа, че истинската сила се крие в приемането на нашите лични кръстове и в способността ни да се отдадем на волята на Бога. Всеки от нас е призован да следва Христос и да носи своя кръст с вяра и смирение, знаейки, че в нашите трудности се проявява Божията благодат. Този свещен символ ни учи, че въпреки несгодите и болката, нищо не е безнадеждно, а всяко страдание може да бъде трансформирано в път към възкресението и нов живот.

Кръстът е и знак на обединението на всички вярващи – символ, който ни свързва като едно тяло в Христос. Той ни призовава да оставим страстите и егото настрана и да се отдадем на любовта и милосърдието, които Бог ни дарява. В нашето ежедневие нека светлината на Кръста бъде нашият водещ принцип, насърчавайки ни да прощаваме, да се жертваме за ближния и да търсим истинската радост, която идва от връзката с Бога.

Нека днес, въздигайки сърцата си към Христос, се ангажираме да носим своя кръст не като товар, а като благословия – знак, че сме част от великата история на спасението, в която всеки от нас може да бъде трансформиран и да разпространява Божията любов. Амин.

12 септември 2025, 12:28
