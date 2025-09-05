Коментар на Евангелието за 7 септември 2025 г. от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев тълкува за нашите слушатели откъса от неделното Евангелие. Истинското следване на Христос изисква пълна отдаденост и готовност да се откажем от всичко, което ни пречи да вървим по Неговия път. Исус ни напомня, че ученичеството не е леко – то е съзнателен избор, който изисква жертва, но води до най-голямото богатство – Божието Царство.

„Всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, не може да бъде Мой ученик!” (Лк 14,25-33)

Аудио коментар на неделното евангелие

Скъпи братя и сестри,

В днешното Евангелие Исус ни представя радикалния характер на Неговото учение, което изисква пълно посвещение и отдаденост. Той подчертава, че неговото следване не е просто желание за привилегии или почести, а сериозно и осъзнато решение, което включва и определени жертви. Когато Исус казва, че трябва да „мразим” баща си, майка си, жена си и децата си, Той не ни призовава към буквална омраза, а към поставяне на нашите земни привързаности на второ място в сравнение с Божията воля. Той иска да ни покаже, че Бог трябва да бъде на първо място в живота ни, дори когато това означава да се откажем от комфорт и привързаности, които обикновено определяме като централни в живота си.

Тази радикална покана за следване на Христос е насочена към хора, които не се страхуват да платят цената за вярата си. Исус ни кани да разберем, че истинското следване на Месията включва кръст, включва отказ от собствената воля и готовност да се отдадеш изцяло на Божията воля. Както казва Исус, който не носи своя кръст и не идва след Него, не може да бъде Негов ученик. Този кръст не означава само физическо страдание, но и духовната тежест да се отказваме от себе си, да разпънем собствените си амбиции и да поставим Бога на първо място.

Но Исус не ни призовава към безразсъдство и хаос. Той ни учи да смятаме разходите и да разбираме дълбочината на своето решение. Така както строителят се замисля дали има достатъчно средства, за да завърши проекта си, така и ние трябва да разберем дали сме готови за пълното посвещение на Христос. Ако искаме да следваме Исус, трябва да бъдем готови да се откажем от всичко, което ни отдалечава от Него. Този дълбок размисъл за цената на вярата ни помага да се подготвим да живеем по начина, по който Исус иска от нас – с решителност и отдаденост. Нека в нашия живот винаги да поставяме Христос на първо място и да бъдем готови да го следваме, независимо от жертвите, които това може да изисква. Амин.