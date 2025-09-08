Седмична информация за пастирския живот в католическите епархии в България

София

Седмицата започва с голям празник – на 8 септември Църквата чества Рождество на Пресвета Богородица. В катедралния храм „Успение Богородично“ в София денят ще започне с тържествена света литургия от 10 часа, заедно с молитви за всички семейства и вярващи, събрани около Божията Майка.

На 7 септември завърши и годишният лагер на Католическите скаути в България, който се провежда от 30 август в Маджарово. Скаутите издигнаха с общи усилия символична „църква“ от пилони, наречена „Свети Христофор“. Там те посрещнаха и „папа Лъв“, в ролята на отец Михал Шляхцак, и „кардинал Паролин“ – в ролята на о. Карол. В изградения храм бе отворена Юбилейната врата, а новите скаути обещаха вярност към Бога, Църквата и държавата. Тази година лагерът събра около 30 участници и за него о. Михал изработи лично знаме с герба на скаутите. Сдружението „Католически скаути – България“ възобнови дейността си през 2015 г. и се ръководи от комисар Григор Григоров и седемчленен управителен съвет.

В края на следващата седмица, на 13 септември, ще отбележим още един голям юбилей, в читалището "Св.Иван Рилски - 1926" в Герман, от 9.30 до 17 часа. Движението на фоколарите в България – известно като „Мариино дело“ – ще празнува 50 години присъствие в страната ни. В програмата са включени свидетелства на участници от различни етапи на историята и кратки духовни мисли, преплетени с живата памет на общността. Празникът ще завърши с тържествена благодарствена света литургия на 14 септември от 10 часа в катедралния храм „Успение Богородично“ в София.

Същата неделя ще посрещнем и един от най-красивите християнски празници – Въздвижение на Честния Кръст Господен, или Кръстовден. В навечерието, на 13 септември вечерта, Кръстът Господен ще бъде изнесен тържествено в центъра на храма със светлина, според традицията на Източната църква. На 14 септември архимандрит Благовест Вангелов чества своя 41-ви свещенически юбилей. В този ден ще се извърши и водосвет за всички ученици, студенти и преподаватели в началото на учебната година.

По традиция, на датата на явленията на Светата Дева, сестрите Евхаристинки в своя манастир организират молитвено шествие със статуята на Дева Мария от Фатима. На 13 септември клир и верни отново ще се молят за всички объркани и търсещи пътя си хора, за мир по света, за просветление чрез Светия Дух и Божията благодат.

Така новата седмица ще премине под знака на празниците, юбилеите и молитвеното единство в Бога.

Гергана Дойчинова

Пловдив

Отец Ивелин Генов, енорийски свещеник в енория „Св. Св. Петър и Павел“ кв. Миромир на гр. Хисаря, бе проповедник по време на духовните упражнения на българските свещеници в Стар Бешенов, Румъния от 1 до 4 септември. Всеки ден, след сутрешната света литургия, се провеждаха по две духовни беседи с възможност за изповед между тях. Свещенослужителите имаха възможност да провеждат дискусии върху представените лекции и Обожаване на Светото причастие. Темата на духовните беседи бе съсредоточена върху Евангелието от Лука, който тази литургическа година Църквата Майка следа- а именно милосърдието на Отца, също така бе застъпена и темата за надеждата в контекста на Юбилейната година, която се отбелязва.

На 4 септември от 19:00 часа в НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Раковски бе представена книгата написана от о. Андрей Търновалийски OFM Cap: „Монсеньор Канова – първият капуцин, мисионер и епископ в България“. Книгата, публикувана за първи път на български, бе представена от проф. д-р ист. н. Светлозар Елдъров и отец Ярослав Бабик, OFMCap. Първата публикация на творбата датира от 1968 г. в гр. Бресаноне на италиански и немски език, а 57 години по-късно, благодарение на проект на Училищното настоятелство към ОУ „Христо Смирненски“ гр. Раковски, финансиран по мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски", нейният превод на български е вече факт.

Момент от представянето на книгата

Книгата е посветена на живота и делото на епископ Канова, който пристига начело на група мисионери в България през 1841 г. Енергичен човек с реформаторски дух, той веднага се заема със задачата да укрепи вярата сред местното население. След провъзгласяването му за епископ, Канова си спечелва пред местните турски власти голяма почит и уважение. Основоположник е на католическото просветно дело в епархията.

Корицата на книгата

В Пловдив по негова инициатива се откриват две училища – едно за момчета и друго за момичета, а по селата е възложил на местните свещеници да образоват децата. Приема радушно идеята и оказва пълно съдействие на мисията на Отците успенци за развитие на просветното дело в гр. Пловдив, чиято рожба е Френският колеж, прераснал по-късно в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Издейства фермани от турската власт за построяването на няколко църкви в селата от епархията, между които са и тези от бившите села, а сега квартали на гр. Раковски. Безспорна е неговата заслуга за измъкването на местната павликянска общност, изповядваща католицизма, от няколко вековната вътрешна затвореност и преливането ѝ в широките слоеве на българското общество.

Момент от представянето на книгата

Книгата съдържа исторически бележки, свързани с разпространението на католицизма в селата около град Пловдив и коментари по докладите на епископ Канова, които са на немски език, а самите доклади до Конгрегацията за разпространение на вярата във Ватикана са на италиански език. Докладите съдържат ценна информация за живота и бита на населението от селата, а сега квартали на гр. Раковски - Ген. Николаево, Секирово и Парчевич, както и за село Белозем.

В понеделник, 1 септември, след Литургията от 18:00 ч. в манастира „Свети Максимилян Коле“ се проведе набожност с обожаване на Светото Причастие, в чест на Световния ден за молитва за опазване на творението. На 1 септември се припомня началото на Втората световна война – трагично събитие, донесло неизмеримо страдание и смърт на милиони хора. В манастира „Свети Максимилян Колбе“ в гр. Раковски в молитвата на верните са включени две особени намерения: за мир в човешките сърца и в страдащите от война и насилие региони, особено в Украйна и в Газа; за нашата епархия, да измолим благодатите, нужни за мъдрост и духовно водителство при избора на нов епископ – ординарий.

Жана Стоева

Никополска епархия

От 1 до 6 септември, група поклонници от енория „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Свищов, проведе юбилейно поклонничество до Париж и Лурд във Франция. Групата бе ръководена от енорийския свещеник на Свищов и Драгомирово отец Патрик Виал. Поклонниците посетиха свети места в Париж, като Катедралата „Света Богородица“ и Катедралата „Пресвето Сърце Исусово“ на пл.Монмартр. В Богородичното светилище в Лурд, поклонниците от Свищов се включиха в: шествие с факли, в Евхаристийно шествие, в Кръстен път и в света литургия, всеки ден, отслужена от отец Патрик Виал.

На 2 и 3 септември, верни от двете енории на гр. Белене – „Св. Антон“ и „Рождение на Блажена Дева Мария“, проведоха юбилейно поклонничество в Румъния. Ръководител на поклонниците и организатор на пътуването бе енорийският свещеник отец Паоло Кортези. Поклонниците на надеждата посетиха за молитва: църква „Дева Мария Царица“ в Чопля, храм „Дева Мария на Броеницата“ в кв. Попещи Леордени на Букурещ и манастира „Дева Мария от планината Кармил“ в Снагов.

Поклонниците в Чопля

На 26 август т.г., във връзка с празника на Дева Мария от Ченстохова, малка група поклонници от енория „Благовещение Господне“ гр. Варна посетиха град Малко Търново. Там, в църква „Света Троица“ - Юбилейна църква тази година, се намира светилището с иконата на Дева Мария от Ченстохова. Заедно с поклонниците от Варна пътува отец Шимон ОВ, гост в енорията. В Малко Търново поклонниците бяха посрещнати от архимандрит Роман Котевич.

Поклонниците в Малко Търново

След кратко време за организация, всички поклонници и гости от Полша, заедно с местни християни, се отправиха с шествие от енорийския дом към църква „Света Троица“. По време на шествието, верните молиха Броеницата на Дева Мария. На Юбилейната врата, отец Роман даде тържествен благослов на всички поклонници. Денят продължи със света Литургия, която бе отслужена от архимандрит Роман ОВ в съслужение със отец Шимон ОВ и отец Збигнев Марковски. След светата Литургия, поклонниците разгледаха града и се събраха в енорийския дом, за да споделят своите впечатления.

Ден на молитва, приятелство и благодарност беше отминалия 27 август за деца от група „Назарет“ от енория „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Свищов. Заедно с двамата френски доброволци в енорията - Франсоа и Тома и катехисти, детската група проведе кратко поклонничество до местността „Кръста“ в с. Ореш. Там децата прекараха време в молитви и песни, а накрая за тях имаше и пикник.

Поклонничество до местността "Кръста"

След Броеницата и песните, денят завърши емоционално, защото децата и верните от Свищов се сбогуваха с Франсоа, който на 30 август се завърна във Франция. Всички от енорията сърдечно му благодариха за времето, любовта и отдадеността, които няколко месеца Франсоа споделяше с тях.

На 8 септември в гр. Белене, ще бъде честван храмовия празник на енорийската църква „Рождение на Блажена Дева Мария“ и 165 години от строежа на църквата. Тържествената литургия в 11 ч. ще бъде предстоятелствана от Никополския Епископ монс. Страхил Каваленов. С него ще съслужат енорийският свещеник на Белене отец Паоло Кортези и свещеници от епархията.

На 13 септември т.г., ще бъде честван енорийския празник на енория „Прескръбна Божия Майка“ в с. Царев брод. Едноименната църква се намира в манастира на сестрите-бенедиктинки от Тутцинг в Царев брод. Тържествената литургия в 11 ч. ще бъде предстоятелствана от Епископа на Никополския диоцез монс. Страхил Каваленов, с когото ще съслужи енорийският администратор отец Михал Шлахцяк и свещеници от епархията. По време на литургията, Епископ Каваленов ще освети новият олтар в църквата и ще бъде отслужено Ad missio на кандидатът за дякон Радослав Радков от енория „Благовещение Господне“ в гр. Варна.

На 13 септември т.г., в енория „Непорочно Зачатие на Блажена Дева Мария“ в с. Ореш, ще бъде отслужено поклонничество до Св. Кръст за празника Въздвижение на Св. Кръст Господен. Програмата предвижда: в 15 ч. - Кръстен Път до Кръста и в 17 ч. света литургия, отслужена от енорийския свещеник отец Салваторе. Кръстът на с. Ореш бе обявено от Епископ Каваленов за Юбилейно място в нашата епархия.

На 14 септември, енорийската общност в с. Трънчовица ще отбележи Въздвижението на Светия Кръст Господен, на Кръста - най-високата точка на Трънчовица. При Кръста, енорийският свещеник отец Винченцо Ди Клерико ще отслужи света литургия за празника. По време на службата, верните ще се молят за душата на Никополския епископ монс. Петко Христов, за 5-та годишнина от неговата кончина.

Росица Златева