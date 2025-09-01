Седмична информация за пастирския живот в католическите епархии в България

София

Месец септември започва с молитвен поглед към Сътворението. Днес, понеделник, 1 септември, Църквата по цял свят отбелязва десетия Световен ден на молитвата за грижата за сътворението. Този ден бе въведен от папа Франциск през 2015 година и се празнува заедно с Православната църква. По онова време Светият отец подчерта, че го установява в Католическата църква именно „както това се прави и в лоното на Православната църква“, за да се сподели общото безпокойство за бъдещето на Божието творение. Днешното честване носи специално послание от Светия отец Лъв XIV, който в юбилейната година на този Ден призовава всички вярващи да се молят и да съзерцават Божието творение с благодарност и отговорност.

Темата за 2025 година е „Семената на мира и надеждата“. Това мото идва в синхрон с юбилея, който отбелязваме като „Поклонници на надеждата“, и е вдъхновено от енцикликата Laudato Si’, която отвори нова страница в съвременната католическа мисъл за общия ни дом. В посланието си Светият отец подчертава, че всеки от нас е призван да посее семе на мир и надежда там, където е поставен, и че единството в молитвата е плод, който може да преобрази света.

Първият ден на месец септември е и началото на Църковната година. Католическите енории в София се присъединяват към общата молитва на Църквата за опазването на природата и за отговорно отношение към околната среда. С благодарност към Бога за чудните Му дела и с надежда за бъдещето на човечеството, вярващи и духовници отправят обща молитва за мир в света и за чистота на сърцата.

Първият петък и първата събота на месеца – 5 и 6 септември – са посветени на Пресвято Сърце Исусово и Пресвято Сърце Мариино. След вечерната литургия в Католическата енория „Успение Богородично“, заедно с литанията, клир и верни ще се молят пред Светото причастие, почитайки Пресвятото Сърце Исусово и Пресвятото Сърце Мариино. Това са дни, в които вярващи и духовници, се събират в молитва в Божия храм, почитайки тази набожност.

На 5 септември Църквата възпоменава св. Тереза от Калкута. В нейна чест и разчитайки на нейната святост, духовенство и верни се подготвят за празника с Тридница, започваща на 2 септември. В тези три поредни дни, обожавайки Светото причастие, в Божия храм в София се казват молитви с текстове на светицата. Заедно с тях вярващите са призовани да си спомнят и за сестрите от нейния орден „Мисионерки на любовта“, които служат в България – в градовете Пловдив и Варна.

Гергана Дойчинова

Пловдив

Младежкият християнски фестивал се проведе в с. Белозем в дните от 25 до 20 август, като мотото на срещата бе: „Хвален си, Господи мой!“. Темата е свързана с 800-годишнината на написаната от свети Франциск от Асизи „Похвала на творенията“. В него участваха над седемдесет младежи, като всеки ден в Белозем идваха верните от групата „Вяра и светлина“ от енория Ген. Николаево. Също така взеха участие хора от Полша и Австрия. В дните на младежкия форум бяха предвидени набожности, конференции, уъркшопи, танци, песни, срещи по групи и участие в концерти. В контекста на мотото на фестивала бяха и предвидените теми за всеки ден: „Ти си създал“, „Реки и морета“, „Слънце и огън“, „Цветя и птици“.

фестивалът в Белозем

Фестивалът започна с участие в тържествената благодарствена света литургия за пастирското служение на почетния епископ Георги Йовчев, отслужена в деня на храмовия празник на катедралната църква „Свети Лудвик“ в Пловдив на 25 август от 18:00 ч. Френският крал Лудвик ХIV е принадлежал към Францисканското семейство, бидейки член на Третия францискански орден и е живял Францисканската харизма в своето служение до самия си край. Темите на фестивала насочиха погледите на участниците към сътворението и всеки един ден бе свързан с преживяване на християнската вяра. Поглеждайки към темата за водата- символ на живот и очистване, участниците се концентрираха върху Тайнството Кръщение. С темата, свързана със слънцето- се фокусираха към Тайнството Евхаристия, а обръщайки поглед към плодовете на земята- към Тайнството Миропомазание, което е тайнство на зрялост и ни подпомага да получаваме даровете на Светия Дух. Духовният поглед бе задълбочен чрез беседите, които бяха водени от различни свещеници- отец Ярослав Бабик говори за Кръщението, за Евхаристията- отец Ивелин Генов, отец Венцислав Николов насочи своето внимание към темата за миропомазването.

фестивалът в Белозем

Младежите имаха и възможност да споделят и утвърждават основите на катехизиса на Църквата, участвайки в срещи от по пет групи, съставени от 12-15 младежи. В дните на фестивала литургичната радост бе споделена от отец Младен Плачков, от отец Недялко Начев и двамата от енории в гр. Раковски и бр. Матиас Рейх OFMCap. Младежите имаха радостта да бъдат подкрепени и от монсеньор Румен Станев- Диоцезален администратор ad interim на Софийско – Пловдивския диоцез, който предстоятелства светата литургия в сряда.

В следобедните часове на програмата бяха уъркшопите (вокален; театрален; по шах; уъркшоп, свързан с модерните технологии; и уъркшоп по народни танци ), в които младежите развиваха своите таланти, виждайки и че чрез тях могат да възхваляват Бог.

фестивалът в Белозем

Участниците във фестивала очакваха с нетърпение една точка от програмата наречена „100 въпроса“- задаваха своите въпроси, написани на лист като свещениците и сестрите се опитваха да им отговорят, а въпросите касаеха свещеническото и монашеското призвание и духовния всекидневен живот.

Вечерните моменти бяха наситени също със силно преживявани набожности и молитви с лични знаци. При темата за водата, вечерта приключи с подновяване на кръщелните обещания, в сряда имаше Обожаване на Светото причастие с тайнството изповед, накрая младежите получиха в дар свещ като знак, че Бог иска да бъде в техния живот светлина. В четвъртък такъв знак бяха и цветята- всеки участник получи като подарък красиво цвете, изработено от членовете на социално предприятие „Работилница на Каритас“ в символ на това, като зрели християни, които сме приели тайнствата, да бъдем красиви хора и да живеем пълноценно своя християнски живот.

Обобщавайки неповторимите дни на фестивала, отец Ярослав Бабик подчерта, че смело можем да хвалим Бог, заедно със Свети Франциск, според мотото на фестивала: „Хвален си, Господи мой!“, и за младежите, които търсят Бог. „В нашите енории има деца и младежи, които се вълнуват от теми, които съсредоточават върху Бог и вярата. Имат истинско желание Бог да бъде техен приятел“- изтъкна още отец Ярослав.

фестивалът в Белозем

Жана Стоева

Никополска епархия

От 25 до 28 август, отец Койчо Димов, енорийски свещеник в Бърдарски геран и Враца, води духовни беседи в Кармилската света обител в София. Отец Койчо бе поканен от сестрите-монахини да изнесе беседи на тема: Първите осем Вселенски събора на църквата.

На 25 август 2025 г., на празника на Св. Лудвиг, в Катедралния храм „Свети Лудвиг“ в гр. Пловдив, взе участие епископът на Никополския диоцез монс. Страхил Каваленов. По време на празника, бе отслужена благодарствена литургия за служението на почетния епископ на Софийско-Пловдивския диоцез, монсеньор Георги Йовчев. Монс. Каваленов съслужи по време на тържествената литургия, заедно с епископите на католическите епархии в България: монс. Петко Вълов, монс. Румен Станев, почетните епископи монс. Георги Йовчев и монс. Христо Пройков и с Апостолическия Нунции монс. Лучано Суриани.

От 30 до 31 август, в с. Бърдарски геран се проведе традиционния събор на банатските българи, по-известен като „Балът“. Участниците в събора проведоха историческа обиколка на селото, по време на която посетиха енорийската църква „Св. Йосиф“ и храм „Дева Мария – Майка на светата надежда“, който се реставрира от едноименната фондация. На 31 август, в 11 ч. в църква „Св. Йосиф“, енорийският свещеник на Бърдарски геран отец Койчо Димов отслужи света литургия на павликянски (банатски) диалект.

На 1 септември, група поклонници от енория „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Свищов, започна своето юбилейно поклонничество до Париж и Лурд във Франция. Групата се ръководи от енорийския свещеник на Свищов и Драгомирово отец Патрик Виал. Поклонниците ще посетят свети места в Париж и ще прекарат три дни в молитва в Богородичното светилище в Лурд.

На 2 септември, на двудневно юбилейно поклонничество в Румъния заминават верни от двете енории на гр. Белене – „Св. Антон“ и „Рождение на Блажена Дева Мария“. Ръководител на поклонниците и организатор на пътуването е енорийският свещеник отец Паоло Кортези. Поклонниците на надеждата ще посетят за молитва: храм „Дева Мария Царица“ в Чопля, храм „Дева Мария на Броеницата“ в Попещи Леордени и манастира „Дева Мария от планината Кармил“ в Снагов.

На 8 септември в гр. Белене, ще бъде отбелязан храмовия празник на енорийската църква „Рождение на Блажена Дева Мария“. Тържествената литургия в 11 ч. ще бъде предстоятелствана от Никополския Епископ монс. Страхил Каваленов. С него ще съслужат енорийският свещеник на Белене отец Паоло Кортези и свещеници от епархията. На този ден, католическата общност в Белене ще отбележи и 165 години от строежа на църква „Рождение на Блажена Дева Мария“.

Росица Златева