Коментар на Евангелието за 17 август 2025 г. от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев тълкува за нашите слушатели откъса от неделното Евангелие. В днешното евангелие Исус ни напомня, че Неговото послание, въпреки че носи спасение, също води до разделение и конфликти. Христос призовава към решителност и вярност, дори когато Неговото учение поставя нас и нашите близки пред трудни избори.

„Не дойдох мир да дам на земята, а раздяла” (Лк 12,49-53)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие звучи доста предизвикателно. Исус говори за огън, с който е дошъл да запали земята и за разделението, което ще последва заради Неговото послание. Тези думи могат да изглеждат странни, тъй като Христос ни е познат със своята любов и мир. Но всъщност, Той не говори за физически огън, а за духовния огън на истината, който трябва да изчисти сърцата ни и да променя живота ни. Това е огънят на Божията любов и на Божието Царство, което не е само външна, но и вътрешна реалност.

Това, което Христос казва е, че Неговото послание ще предизвика разделение. Когато истината на Божието слово се сблъска с лъжата и тъмнината на света, ще има конфликт. Много хора ще изберат да не приемат Христос, защото Той изисква от нас да се обърнем, да се покаем и да живеем според Божията воля. Това разделение не е Божия цел, но е неизбежно, защото когато избираме да следваме Исус, ние ставаме различни от този свят и това често води до конфликти и изпитания.

Въпреки всичко, не трябва да се страхуваме от този конфликт, защото Христос е с нас. През всичките тези изпитания Неговата любов и присъствие ще ни подкрепят и водят. Нека в нашия живот да бъдем готови да носим огъня на Божията истина, дори когато тя ни поставя в конфликт с околния свят. Истинският мир не идва от удобството и безразличието, а от следването на Христос и пълното отдаване на Неговото слово. Амин.