Коментар на Евангелието за 24 август 2025 г. от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев тълкува за нашите слушатели откъса от неделното Евангелие. В днешното четиво Исус ни предупреждава, че влизането в Божието Царство не е лесно и че само тези, които вършат Божията воля, ще имат истинско спасение. Христос ни показва, че спасението не се измерва с думите, а с дела, които отразяват нашето истинско посвещение към Бога.

„И ще дойдат от изток и запад, и север и юг, и ще насядат на трапеза в царството Божие.” (Лк 13,22-30)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие ни поставя пред важния въпрос за спасението и пътя, който води към него. Исус ни говори за тесния път, през който само малцина ще преминат. Когато Неговите ученици и последователи го питат дали ще бъдат спасени много хора, Той отговаря, че трябва да влезем през тесни врата, защото мнозина ще се опитат да влязат, но няма да могат. Това не е призив за отчаяние, а за сериозно и отговорно търсене на Божието Царство.

Тесният път е този, по който се върви с упорита вяра, покаяние и разкаяние за греховете ни. Той не е лесен, защото изисква от нас постоянство и преданост. Това е пътят, който често се сблъсква с трудности, изпитания и дори отхвърляне от света, но този път ни води към вечния живот с Бога. Исус не казва, че спасението е невъзможно, но че трябва да бъдем готови да се откажем от комфорта на света и да изберем Божия път, дори когато това изглежда трудно или неразбираемо за околните.

Важно е да разберем, че това спасение не е само въпрос на външни действия или принадлежност към определена общност, а въпрос на истинско, лично отношение към Бога. Исус подчертава, че някои, които считат, че имат право на спасение, всъщност ще бъдат оставени извън Божието Царство, защото не са същински последователи на Неговото учение. Тесният път е този, в който ние се стараем да живеем съобразно Божията воля, да обичаме и да служим на другите, и да не се отказваме от пътя на спасението, независимо от трудностите. Нека Бог ни дава силата и търпението да вървим по този път, като следваме Исус с вярност и искрена любов. Амин.