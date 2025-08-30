Коментар на Евангелието за 31 август 2025 г. от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев тълкува за нашите слушатели откъса от неделното Евангелие. Истинското величие не се измерва с почетните места, които заемаме, а със смирението, което носим в сърцата си. В днешното Евангелие Исус ни призовава да изберем пътя на скромността и безкористната любов, защото именно в това се крие тайната на Божието благословение.

„Всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат!” (Лк 14,1.7-14)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие ни води към дълбок размисъл за смирението и гостоприемството, две от основните добродетели, на които Исус ни учи. В първия пасаж, Исус наблюдава как гостите на един фарисей се събират и заемат най-почетните места. Той ги учи, че вместо да се издигат и търсят почести и уважение, те трябва да се смирят и да оставят на други да им дадат по-високи места, ако заслужават. Това е урок, който ни напомня, че Бог не гледа на външния ни статус или на признанието, което получаваме от другите, а на вътрешната ни готовност да бъдем скромни и да търсим Неговото царство с чисто сърце.

Тези думи на Исус разкриват същността на християнското учение за взаимоотношенията ни с другите. Ние често се стремим към признание и уважение, но Исус ни призовава да не поставяме себе си в центъра на вниманието. Трябва да помним, че истинската ценност не идва от човешката оценка, а от нашето отношение към Бога и ближните. Чрез смирението и служенето на другите, ние откриваме истинското изобилие и радост в живота, защото Бог се радва на скромността и любовта, които носим в сърцата си.

В края на текста, Исус ни призовава да не каним само хора, които могат да ни възнаградят, но и бедни, немощни и изоставени, които не могат да ни дадат нищо в замяна. Това е покана за истинско гостоприемство, което не очаква възнаграждение. Божието Царство не е за тези, които се опитват да печелят от своите добри дела, а за тези, които дават без да очакват нищо в замяна, които обичат без да искат възнаграждение. Нека се учим от Исус, да бъдем смирени и да показваме любовта и гостоприемството на Бог към всички, без разлика. Амин.