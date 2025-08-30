Търси

Евангелие за XXII Обикновена неделя през годината Евангелие за XXII Обикновена неделя през годината 
Коментар на Евангелието за 31 август 2025 г. от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев тълкува за нашите слушатели откъса от неделното Евангелие. Истинското величие не се измерва с почетните места, които заемаме, а със смирението, което носим в сърцата си. В днешното Евангелие Исус ни призовава да изберем пътя на скромността и безкористната любов, защото именно в това се крие тайната на Божието благословение.

„Всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат!” (Лк 14,1.7-14)

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие ни води към дълбок размисъл за смирението и гостоприемството, две от основните добродетели, на които Исус ни учи. В първия пасаж, Исус наблюдава как гостите на един фарисей се събират и заемат най-почетните места. Той ги учи, че вместо да се издигат и търсят почести и уважение, те трябва да се смирят и да оставят на други да им дадат по-високи места, ако заслужават. Това е урок, който ни напомня, че Бог не гледа на външния ни статус или на признанието, което получаваме от другите, а на вътрешната ни готовност да бъдем скромни и да търсим Неговото царство с чисто сърце.

Тези думи на Исус разкриват същността на християнското учение за взаимоотношенията ни с другите. Ние често се стремим към признание и уважение, но Исус ни призовава да не поставяме себе си в центъра на вниманието. Трябва да помним, че истинската ценност не идва от човешката оценка, а от нашето отношение към Бога и ближните. Чрез смирението и служенето на другите, ние откриваме истинското изобилие и радост в живота, защото Бог се радва на скромността и любовта, които носим в сърцата си.

В края на текста, Исус ни призовава да не каним само хора, които могат да ни възнаградят, но и бедни, немощни и изоставени, които не могат да ни дадат нищо в замяна. Това е покана за истинско гостоприемство, което не очаква възнаграждение. Божието Царство не е за тези, които се опитват да печелят от своите добри дела, а за тези, които дават без да очакват нищо в замяна, които обичат без да искат възнаграждение. Нека се учим от Исус, да бъдем смирени и да показваме любовта и гостоприемството на Бог към всички, без разлика. Амин.

30 август 2025, 09:44
