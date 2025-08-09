Коментар на Евангелието за 10 август 2025 г. от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев тълкува за нашите слушатели откъса от неделното Евангелие. В днешното четиво Исус ни призовава да не се тревожим за земните блага, а да поставим надеждата си в Божията грижа и благословение. Христос ни напомня, че истинската готовност за Неговото царство се изразява в бдителност, вярност и отдаденост в малките дела на всекидневния живот.

„Бъдете, прочее, и вие готови!” (Лк 12,32-48)

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие ни призовава да живеем в постоянна готовност, като насърчава нашата вяра и доверие в Божията грижа и в Неговото обещание за вечен живот. Исус започва с думите: „Не бой се, малко стадо“. Тези думи са утеха за нас, защото напомнят, че макар и малки в този свят, ние сме Божия избрана общност, пазена и обичана от Него. Бог не ни оставя, Той ни е призовал да бъдем Негови свидетели и да живеем в Неговата светлина.

След това Исус ни учи за важността на готовността и постоянната бдителност. Той сравнява очакването на Господ с очакването на слугите, които чакат да се върне техният господар от сватбата, за да му отворят вратата. Исус ни призовава да бъдем като тези слуги, готови по всяко време да отговорим на Божията повеля. Така както не знаем кога ще се върне Господ, така и нашият живот трябва да бъде подготвен, всеки момент да бъде изпълнен с дълбока вяра и служение на Бога. Готовността е не само въпрос на време, но и на отношение към живота – да бъдем винаги готови да служим и да живеем в любов и истина.

Накрая, Исус подчертава важността на отговорността, която носим като Негови служители. Всеки от нас е призван да отговори на Божия зов с вярност и отговорност. Той казва, че на този, на когото е дадено повече, от него ще се иска повече. Това е напомняне за всички, които са получили духовни дарове и отговорности – трябва да бъдем верни и да ги използваме с мъдрост и честност. Нека в този свят, изпълнен с толкова много изкушения и разсейвания, да останем верни на нашето призвание и да бъдем готови да отговорим на Божията любов с всеки наш ден. Да бъдем като слугите, които чакат с бдителни сърца и извършват волята на своя Господар. Амин.