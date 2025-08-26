Епископ Георги Йовчев- пастирско служение, белязано от духовна мъдрост и грижа за укрепването на католическата идентичност сред Божия народ

На 25 август, празник на свети Лудвик, покровител на Софийско-Пловдивската епархия, в католическата катедрала на Пловдив, бе отслужена благодарствена света литургия за пастирското служение на почетния епископ на Софийско-Пловдивския диоцез, монсеньор Георги Йовчев.

Тържествената света литургия бе предстоятелствата от Н.В.Пр. монсеньор Георги Йовчев предстоятелства светата литургия. С него съслужиха Апостолическият нунций в България архиепископ Лучано Суриани, монсеньор Петко Вълов, епископ на Католическата епархия „Свети Йоан XXIII“, монсеньор Страхил Каваленов, епископ на Никополския диоцез, монсеньор Румен Станев, Диоцезален администратор ad interim на Софийско – Пловдивския диоцез и Негово Високопреосвещенство монсеньор Христо Пройков, почетен епископ на епархия „Свети Йоан XXIII“. Литургичното тържество бе споделено от свещеници от епархията и от конгрегацията на отците Успенци. Множество верни от енориите на диоцеза дойдоха в красиво украсения катедрален храм, за да придружат с молитвите си монсеньор Георги в благодарствената литургия за неговото дългогодишно служение.

В началото на светата литургия, дълбоко развълнуван, монсеньор Георги подчерта своята благодарност към Бог за дадения дар и служението и увери, че всеки ден ще отслужва светата литургия за божия народ.

Проповедник на това красиво литургично тържество бе монсеньор Христо Пройков, а неговите прекрасни думи докоснаха сърцата на верните. Той сподели вълнението, което е изпитал когато е получил поканата да проповядва и дали ще може да каже всичко, което би искал за свой събрат, с който върви по същия път и толкова пъти му се е възхищавал, както и удовлетворение, тъй като толкова години ги свързват в свещенството. Монсеньор Христо говори за призванието и духовния път на монсеньор Георги и развитието на църквата в България. „Ти се приближи до мен с качествата, които Бог ти бе дал като човек на молитвата, на жертвата, на себеотрицанието“- сподели той. Припомнен бе и периода, в който се отваря нова страница в историята на нашата църква и католическата църква в България взима подобаващото и се достойно място сред българската общественост и институции, както и това, че монсеньор Георги ръкополага в Софийско – Пловдивската епархия най-много нови свещеници българи. Проповедникът подчерта и построяването на нови храмове и манастири, възстановяването на присъщата на църквата милосърдна и социална дейност в българското общество, както и щастието в нашата страна да бъдем домакини на апостолическите посещения на двама папи.

„Драги монсеньор Георги, с твоето ръкоположение за епископ през 1988 година ти отвори една нова страница от живота на Католическата църква България. Днес с твоето оттегляне ти имаш честта да затвориш тази страница, за да бъде тя отворена отново и да започнат да пишат в нея тези наши събратя, на които Светия отец Папата сега поверява управлението й. За нас остава да говори и определя историята за това, което сме се помъчили да направим, а с останалите ни сили да им помагаме и да се молим Божията благодат да бъде винаги с тях и Бог да ги закриля от всяко зло. А на теб, драги събрате в свещенството и епископата, ние всички от сърце ти благодарим за всичко. Бог да те благослови, скъпи приятелю и събрате!- завърши монсеньор Христо Пройков.

Монсеньор Румен Станев - диоцезален администратор ad interim на Софийско–Пловдивската епархия, от името на вярващите от диоцеза, изказа най-сърдечна и благоговейна благодарност за дългото, всеотдайно и мъдро пастирско служение на монсеньор Георги. Той още отбеляза, че неговото пастирско служение бе белязано не само от духовна мъдрост и постоянство, но и от грижа за изграждането на нови храмове, за обновяването на духовния живот и за укрепването на католическата идентичност сред Божия народ. В паметта на верните остава неговата ревност да насърчава призванията към свещеническия и монашеския живот, както и усилията му да разшири социалното и образователното дело на Църквата в епархията. „Под Вашето ръководство вярата на мнозина бе укрепена, а надеждата – запазена жива в трудни времена. Вашата скромност и постоянство останаха за нас пример и свидетелство за истинско ученичество в Христос. Благодарим Ви, че останахте пастир сред стадото, в духа както на нашите архиепископи, така и на самия папа Франциск“- подчерта монсеньор Румен и от името на диоцеза поднесе букет от цветя- и изтъкна, че както всички цветя от него са различни и носещи своята красота, така те представят делата на монсеньор Георги- толкова многобройни, но изпълнени с прекрасен аромат.

„Ние сме свещеници на веки, след 37 години приключва управлението за Вас на този диоцез, но не престава задължението да се молите за тази част от Божия народ- каза архиепископ Лучано Суриани в своето слово и пожела на монсеньор Георги едно благодатно служение- служението на молитвата. Апостолическият нунций се обърна и към верните като каза, че очакването на един нов пастир трябва да се извършва в молитва, като цитира папа Франциск, че пастирът трябва да стои пред стадото, до стадото и със стадото и пожела този диоцез да има скоро нов пастир, който да бъде достоен наследник.

Архиепископ Лучано Суриани завърши с лична благодарност към монсеньор Георги: „Познаваме се от три години, но научих от тебе как се страда за църквата. 37 години не са малко време. Господ знае как да те възнагради всичко, което си направил за този Божи народ. И аз ти казвам благодаря за свидетелството, което ти ми даде през тези години“- завърши той.

След последния благослов верните имаха възможност да изкажат своите благопожелания към монсеньор Георги.

„За мен животът е Христос!“ – това е мотото на живота на монсеньор Георги Йовчев, почетен епископ на Софийско- Пловдивската епархия и това мото той е препоръчвал на всички вярващи от диоцеза, защото спасението идва от Исус Христос, който прие върху себе си греховете на човечеството и възкръсвайки от мъртвите, дари живота вечен. На 31 юли се навършиха 37 години от неговото епископско служение- в деня на неговото ръкоположение за епископ, архиепископ Франческо Коласуоно, е проповядвал само на български език по време на светата литургия в катедралния храм „Свети Лудвик“ в гр. Пловдив.

Почетният Софийско-Пловдивски епископ е роден на 6 май 1950 г., а на 9 май се навършиха 48 години от свещеническото му ръкоположение. На 6 юли 1988 година е избран за Софийско-Пловдивски апостолически администратор и за титулярен епископ на Ламфуа, а на 31 юли 1988 година е ръкоположен за епископ от архиепископ Франческо Коласуоно. На 13 ноември 1995 година е назначен за Софийско-Пловдивски диоцезен епископ. На 16 юли 2025 г. папа Лъв XIV прие оставката на монсеньор Георги Йовчев поради навършване на каноническата възраст от 75 години.