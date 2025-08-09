Монсеньор Петко Вълов за първата година от управлението на Католическата епархия „Свети Йоан XIII”

В интервю за Радио Ватикана/Ватикан Нюз монсеньор Петко Вълов, епископ на Католическата епархия „Свети Йоан XIII” прави равносметка за първата година от своето епископско ръкоположение и управлението на Католическата епархия "Свети Йоан XIII", като изказва благодарност на своя предшественик монсеньор Христо Пройков за големя труд положен в епархията в периода след промените в страната ни и до днес.

Първата година от ръкоположението си за епископ, Н. ВПр. Монс Петко Вълов я сравнява с първата година на живота на човек, свързана с неговото прохождане. За Църквата, която прие от своя предшественик Н. Впр. Епископ Христо Пройков, почетен епископ, новият владиката споделя, че е подредена и много по-лесна за управление. Н. Впр. Монс. Петко Вълов сподели с благодарност за големия труд на своя предшественик в периода след промените в страната ни и до днес. Време, което е било изпълнено с много трудности за Католическата Епархия, свързани с много усилия, ремонти. Днес Католическата Църква е по-стабилна във финансово отношение, което облекчава задачата на епископа.

В разговора епископът споделя, че и като съотношение свещеници и верни, в момента е достатъчно. На въпроса, как е приел новината за избора му за владика, епископът сподели своята изненада и за дълбокият размисъл, който е направил. Както и за решителността си да поеме тази отговорност въпреки трудността, която носи. Същевременно цени и благодари на всички, които го приемат и подкрепят по пътя с много любов. Линията, по която Н.Впр. Епископ Петко Вълов иска да води Църквата е продължение на започнатото преди него и запазване чистотата на обреда. Второто е в унисон от очакваното и от Ватикана за запазване на автентичността - богословието и различията, които обогатяват Църквата и дават един друг прочит.