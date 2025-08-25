Седмична информация за пастирския живот в католическите епархии в България

София

На 20 август, по време на общата аудиенция, папа Лъв ХIV припомни, че на 22 август Църквата празнува Блажена Дева Мария Царица – Майка на вярващите и призовавана като Царица на мира. В думите си Светият Отец изрази болката си заради войните в Светите земи, в Украйна и на много други места по света, и прикани верните този ден да бъде изживян в пост и молитва – като молба Господ да дари мир и справедливост и да изтрие сълзите на страдащите от въоръжените конфликти. Молитвата му бе насочена към Дева Мария, Царица на мира, с упование тя да води народите по пътя на разбирателството.

По призива на Епископската конференция на Католическата Църква в България, Католическата общност у нас се присъедини към инициативата на папата. Всички свещеници, монаси, монахини и верни бяха приканени по време на литургията, както и в личната си молитва, да отправят особено намерение за мир и разоръжаване по света. Така молитвата на Църквата в България се съедини с молитвата на Църквата по целия свят в търсене на мир, който обезоръжава и води към помирение.

През тези августовски дни се осъществява тазгодишното поклонничество до светилището на Дева Мария в Малко Търново, организирано от отците Възкресенци. В Католическата енория „Света Троица“ в Малко Търново на 24 август, неделя, започнаха тридневни тържества, посветени на Светата Дева – Покровителка на единството на християните. Празничният ден бе открит с шествие с Кръста - извор на надежда и архиерейска света литургия, отслужена от Н.ВПр. Христо Пройков, почетен епископ, Тази енория е основана още през 1862 година, когато там се заражда католическата общност от източен обред – приемник на българските католици, дошли от Одрин. В храма се пази почитаната икона на Светата Дева, копие на Ченстоховската икона, коронясана лично от св. Йоан Павел II по време на неговото историческо посещение у нас през 2002 година.

литургията в Малко Търново

След богослужението бе осветена плочата на дарителя на иконата на Света Богородица – Валенти Якюбяк, както и четири витража със сцени от живота на Исус, дело на художничката-витражист Гергана Дойчинова. На следващия ден, 25 август, верните се събраха за Богородичен молебен, а на 26 август, вторник, ще бъде отслужена света литургия по западен обред с превод на полски език. За празничните дни пристигнаха поклонници от цялата страна, за да изразят своята почит към Божията Майка.

поклонението в Малко Търново

Гергана Дойчинова

Пловдив

Верните в Софийско – Пловдивската епархия молитвено се присъединиха съм призива на Светия отец и Епископската конференция на Католическата църква в България, по време на литургията на 22 август- литургичният празник на Блажена Дева Мария Царица, както и в личната си молитва, да проявят съпричастност и да се молят за мир и справедливост и разоръжаване по света. В манастира „Свети Максимилиян Колбе“ в гр. Раковски след литургията от 18:00 ч. се проведе набожност за мир, с излагане на Светото причастие и Обожаване.

Прекрасна музикална среща, посветена на Божията Майка и на силата на вярата, паметта и милосърдието- това бе концертът „Concordia Divina in servitute Mariae“ – „Божествено единство в служението на Мария“, който се проведе на 16 август от 20:00 ч. в манастира „Свет Максимилиян Колбе“ в гр. Раковски.

Отец Венцислав Николов в началото приветства с добре дошли многобройните гости, Павел Гуджеров- Кмет на Община Раковски също се обърна към присъстващите. Отново сред гостите бяха и заместник – кмета Венцислав Чавдаров и председателят на Общинския съвет- Мария Йосифова- Гиева.

концертът в Раковски

Всеки тон тази вечер бе посветен на Дева Мария, на нейната служба и майчинство, които ни вдъхновяват и ни дават сили. Също така, верните се събираха и в памет на Станко Станков, чиято съпруга Ивелина Станкова и децата им присъстваха тази вечер. Всички събрани средства от концерта са предназначени за дарение на семейството на Станко, в помощ за бъдещето на неговите деца. Верните бяха обединени и в обща молитва преди началото на концерта когато отец Венцислав Николов отслужи и тържествена света литургия в църквата на манастира.

В тази красива вечер, в която чрез звуците, бе търсена онази тиха, непоклатима вяра, която Божията Майка носи — вяра, която утешава, вдъхновява и ни обединява в едно, се представиха солистите от Общински хор „Гена Димитрова“ – гр. Плевен, Даниел Меса и Виолета Баянова. Те изпълниха „Panis dngelicus“ от Цезар Франк, „Ave Maria“ от Франц Шуберт и три произведения от Марко Фризина- „Ето ме“, „Душо Христова“ и „Истинската радост“.

Присъствието на верните и сърцата, които биеха в унисон с музиката, бяха форма на молитва – сърдечен диалог с Бога и с ближния. В духа на молитвата, с отворени сърца и жадуващи души, Бог събра всички присъстващи под небето на Раковски, заедно да бъде издигнат глас не само с думи, но и с музика, която докосва най-съкровеното в човешката душа.

концертът в Раковски

Артистите от Музикално-артистичен форум от град Пловдив, представиха произведения за две пиана и осем ръце, които са изпълнени за първи път в България и Гърция.

На сцената излязоха доц. д-р Надежда Кузманова, ръководител на Катедра „Пиано“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, и Маринела Маринова, която е преподавател и основател на най-голямата частна школа по пиано в Пловдив. Към тях се присъединиха Милена Начева, главен асистент по теория на музикалните елементи в АМТИИ - Пловдив, и д-р Ваня Балева. Те изпълниха „Рондо“ за две пиана и осем ръце от Бедржих Сметана, както и рапсодия „Испания“ за осем ръце от Еманюел Шабрие и токата „Шампанско“ за осем ръце от Уйлям Гиллок.

Следващата част от изпълнението на форума включваше произведения за глас и пиано, както и за цигулка и пиано - „Dolente imagine“ и „Vaga luna“ от Винченцо Белини и други произведения на Фриц Крайслер.

И накрая, присъстващите приветстваха и талантливите Мариела Плачкова и Стелла Зенкова, и двете от град Раковски.

Мариела Плачкова е 28-годишна пианистка, родом от град Раковски. Тя е завършила Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в Пловдив като първенец на випуска. Образованието си продължава в Кралския колеж по музика в Лондон, където успешно защитава бакалавърска степен.

Стелла Зенкова е на 12 години и от петгодишна възраст проявява силна любов към музиката и пеенето. Тя се обучава в Музикална школа „Арт Войс“ в град Пловдив. На десетгодишна възраст, като част от група „МАГИЯ“, достига до финала на телевизионното шоу „България търси талант“. Стелла участва активно в редица престижни национални и международни конкурси, където развива своите вокални умения и артистично присъствие.

Двете заедно изпълниха „Once Upon a December“, по музика и текст на Лин Ахренс и Стивън Флаерти, и „You Raise Me Up“, по музика на Ролф Льовланд и текст на Брендън Греъм.

С благодарствени слова към всички присъстващи се обърна Ивелина – съпругата на Станко Станков.

Концертната вечер и истински акт на състрадание и вяра, завърши с братска почерпка в манастирския двор – в знак на благодарност, приятелство и общност.

Жана Стоева

Никополска епархия

На 18 август, в гр. Варна се проведоха духовни уражения за сестрите на Милосърдието на Майка Тереза от Калкута. Духовен ръководител на упражненията беше отец Михал Шлахцяк от обществото на отците-възкресенци, енорийски администратор във Варна. Темата на духовните упражнения бе: Присъствието на Бог, според текстове на Отците на Църквата.

През тези дни на август, децата от енория „Непорочно Зачатие на Блажена Дева Мария“ с. Ореш, заедно с енорийския свещеник отец Салваторе Фрашина и катехисти, обикалят и посещават болните и стари хора в селото. Децата изработиха и раздават на възрастните хора покани за предстоящия Ден на болните, който енорията организира на 21 септември в Ореш.

От 30 до 31 август, в с. Бърдарски геран ще се проведе традиционния събор на банатските българи, по-известен като „Балът“. Участниците в събора ще проведат историческа обиколка на селото, по време на която ще посетят енорийската църква „Св. Йосиф“ и храм „Дева Мария – Майка на светата надежда“, който се реставрира от едноименната фондация. На 31 август, в 11 ч. в църква „Св. Йосиф“, енорийският свещеник на Бърдарски геран отец Койчо Димов ще отслужи света литургия със специално намерение за домакините и гостите на събора на банатските българи.

От „Каритас – Русе“ съобщиха, че успешно са приключили изпълнението на проекта „Подобряване на достъпната среда в Центъра за временно настаняване „Добрият самарянин“ в Русе, финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

С отпуснатите финансови средства в размер на 42 174,00 лв., допълнени от собствен принос на „Каритас – Русе“ (10% от общата стойност на проекта – 46 860,00 лв.), бяха реализирани в срок предвидените строително-монтажни дейности.

В рамките на проекта, бе изградена изцяло нова външна рампа с подходящ наклон и настилка, осигуряваща безопасно и удобно придвижване на хора с увреждания и трудноподвижни лица; входната врата на сградата бе разширена, така че да позволява безпрепятствено преминаване на инвалидни колички и бе инсталирана модерна стълбищна повдигаща платформа, която позволява достъп до горните етажи.

Всички дейности са били изпълнени в съответствие с действащите нормативни изисквания за достъпна архитектурна среда, а използваните материали и съоръжения са подбрани с оглед дълготрайност, надеждност и лесна поддръжка.

С приключването на проекта, Центърът за временно настаняване „Добрият самарянин“ вече предлага достъпна среда, гарантираща равни възможности за всички потребители на социалната услуга. Това подобрение ще улесни не само хората с трайни увреждания, но и възрастните и лица с временни двигателни затруднения. Реализацията на проекта е в пълно съответствие с Националната стратегия за хората с увреждания 2021–2030 г., с политиките на Фонд „Социална закрила“ за предоставяне на права и възможности на гражданите в неравностойно положение, както и с Програмата за достъпна среда на Община Русе. С постигнатите резултати „Каритас – Русе“ още веднъж затвърждава своя ангажимент да създава приобщаваща и подкрепяща среда за най-уязвимите членове на обществото.

Росица Златева