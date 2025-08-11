Седмична информация за пастирския живот в католическите епархии в България

София

Седмицата завърши с тържественото честване на големия християнски празник Преображение Господне на 6 август. Във всички католически енории в София беше отслужена тържествена света литургия. Това е денят, в който Исус се преобразява пред трима от своите ученици на Таворската планина и им показва блясъка на Божествената Си слава – миг, който остава в сърцата им като светлина, която никой не може да угаси.

На 9 август, неделната света литургия в Катедралния храм „Успение Богородично“ беше отслужена от Н. ВПр. Христо Пройков, почетен епископ, в съслужение с отец Антон Китанов. Отец Антон е израснал в този храм и е ръкоположен за свещеник преди една година във Франция, където и живее сега.

От 5 до 13 август се моли деветница в чест на свети Максимилиян Колбе. Тя може да бъде слушана в ефира на радио „Аве Мария“ всяка сутрин от 9 часа, както и в YouTube канала на радиото. Историята на светеца е свидетелство за любов, която побеждава страха. На 17 февруари 1941 година отец Максимилиян е арестуван за втори път от Гестапо. Подложен на жестокост, той насърчава себе си и своите съкилийници: „Те няма да убият душите ни… няма да ни лишат от достойнството да бъдем католици.“ В концентрационния лагер Аушвиц, след бягството на един затворник, десет души са осъдени на смърт чрез гладуване. Когато един от тях – Франчишек Гайовничек – извиква: „Какво ще стане с бедното ми семейство?“, отец Максимилиян смело предлага да заеме неговото място. Комендантът се съгласява. В бункера на смъртта той се моли, пее химни и утешава останалите. След две седмици, на 14 август 1941 година, е убит чрез инжекция с карболова киселина. Празникът на светеца ще бъде посрещнат в Католическата църква „Свети Франциск от Асизи“ в София.

Католическата църква от източен обред вече е в последната седмица преди големия празник Успение Богородично, който ще бъде отбелязан на 15 август. Особено тържествено този ден ще бъде посрещнат в Катедралния храм „Успение Богородично“ в София. По случай патронния празник на храма ще бъде отслужена архиерейска света литургия, а вечерта ще завърши с молебен и шествие със знамето на Света Богородица. Празникът ще бъде предшестван от тридница – три дни на духовна подготовка с литургия и беседи, започваща на 12 август. След всяка литургия от 18.30 ч. вярващите ще имат възможност да участват в беседа, която да подготви сърцата им за деня на Светата Дева.

Гергана Дойчинова

Пловдив

Празникът Успение Богородично ще бъде честван тържествено от верните в Софийско- Пловдивската епархия на 15 август. Катедралната църква в Пловдив ще посрещне множество верни по време на божествените литургии за празника, които с вяра и упование отправят своите молитви към Дева Мария.

Денят ще посрещнат с много радост и верните от енория „Успение Богородично“ в с. Житница, които ще отбележат храмовия празник на енорийската си църква.

Храмовият празник на Манастира „Свети Максимилиян Колбе“ в гр. Раковски ще бъде честван тържествено на 14 август от 19:00 ч. С радост отците Конвентуалци отправят покана към верните да споделят празника на техния небесен покровител и да се присъединят към тази вечер на благодарност, молитва и общение, вдъхновени от примера на свети Максимилиян – мъченик на любовта и верен свидетел на Христос и Мария. Празникът ще започне с тържествена Света Евхаристия, след което верните ще премиват в шествие до фигурата на Пресвета Дева Мария в двора на Манастира. Вечерта ще завърши с тържествен акт на посвещаване на семействата на Непорочното Сърце Мариино и с францисканска братска трапеза. От понеделник – 11 август, започва тридница преди храмовия празник на 14 август. Ще се отбележи с тематични проповеди, обожаване на Светото причастие и допълнителна набожност след литургиите трите дни.

С тържествена света литургия ще бъде отбелязан храмовия празник на диоцезалното светилище „Свети Роко” в кв. Коматево на гр. Пловдив на 16 август когато ще бъде чествано възпоменанието на светеца.

„Сoncordia divina in servitute mariae“ – Божествената хармония в служението на Мария- на 16 август от 20:00 ч. ще се състои специална вечер, посветена на силата на музиката, вдъхновена от примера на Божията Майка и посветена с любов на паметта на Станко Станков и семейството му в градината на манастира „Свети Максимилиян Колбе“ в гр. Раковски. В програмата на концерта са включени съзерцателни литургични песни от духовната традиция на Църквата- в изпълнение на солисти от Общински хор „Гена Димитрова“ – гр. Плевен. Също така присъстващите ще имат възможност да чуят изпълнения на Артистично- музикален форум Пловдив. С музика докосваща сърцето ще се представят и Мариела Плачкова и Стелла Зенкова от гр. Раковски. Концертът е с благотворителен характер – всички събрани средства ще бъдат насочени в помощ на семейството на Станко Станков. Всички верни са поканени да споделят една вечер на хармония, музика и духовно възраждане под звездите.

Жана Стоева

Никополска епархия

На 6 август в България се завърнаха младежите-поклонници от Никополския диоцез, които взеха участие в Юбилея за младежи в Рим с папа Лъв XIV. След младежкия Юбилей в Рим, поклонниците ни посетиха Асизи, където се поклониха в Светилището на Св. Франциск и на Блажен Карло Акутис. Младежите бяха приети в енория „Дева Мария на мира“ във Форли и преди да отпътуват с групите за България и своите енории, посетиха живописната Венеция.

младежите, посетили Рим

От 5 август, в енория „Непорочно Зачатие на Блажена Дева Мария“ в с. Ореш продължават детските летни срещи. След края на Лято Грест в Ореш, ежедневните детски занимания в енорията, организирани от енорийския свещеник отец Салваторе и катехистите продължават до края на месец август.

На 8 август, в с. Ореш бе отбелязана годишнината от смъртта на Епископ Филип Станиславов – български духовник, роден в Ореш, Епископ на Никополската католическа епархия, книжовник и културен деец. Епископ Филип Станиславов е автор на „Абагар“ – първата българска печатна книга, отпечатана в Рим през 1651 г. и която съдържа елементи от новобългарски език, отпечатана на кирилица и хърватски („илирийски“). На 8 август, в с. Ореш бе почетена неговата памет и годишнина от раждането му за вечния живот. На този ден, енорийският свещеник на Ореш отец Салваторе Фрашина с деца и верни от енория „Непорочно Зачатие на Блажена Дева Мария“, с кмета на Ореш г-н Любомир Иронов и представители на Кметството и Читалището в с. Ореш, се събраха пред паметника на Епископ Филип Станиславов на площада в селото. Всички се помолиха за душата на покойния Епископ, възпоменаха неговия принос за запазването на вярата, припомниха си моменти от неговия живот и поднесоха цветя на паметника му.

Миналата година, на 8 август, в Никополския диоцез бяха чествани 350 години от смъртта на Филип Станиславов - Първият Епископ на Католическа Никополска Епархия. По този повод, на 10 август 2024 г., в епархията беше организирано поклонение по стъпките на Епископ Станиславов. Поклонението започна в с. Ореш, родното място на монс. Филип, със света литургия в 10 ч., която отслужиха: Епископът на Никополския диоцез монс. Страхил Каваленов и отците-пасионисти, мисионери в диоцеза.

детско лято в енория Ореш

След службата, всички заедно – духовенство и верни, поднесоха цветя и отдадоха почит на Епископ Филип Станиславов пред неговия паметник пред Читалището в Ореш, носещо неговото име. След Ореш, поклонниците посетиха с. Трънчовица и енория „Св. Архангел Михаил“, където е било първото епископско седалище на монс. Филип Станиславов. Там бе отслужена кратка церемония по благославяне на възпоменателна плоча за 410 години от рождението на Филип Станиславов, като първи епископ на Католическата Никополска епархия и автор на първата печатна книга „Абагар“. Последната спирка на поклонението беше в Никопол, където на Читалището в града е поставена плоча в памет на Епископ Филип Станиславов. Пред плочата бе извършена кратка възпоменателна церемония.

От 1 до 10 август, в енория „Св. Йосиф“ в с. Бърдарски геран, се проведе мисия на сестрите на Милосърдието на Майка Тереза от Калкута. Сестрите бяха поканени в Бърдарски геран от енорийския свещеник отец Койчо Димов. Монахините от плевенската общност на ордена посетиха католическите семейства в селото за молитви и разговори; проведоха игри и беседи с децата, посетиха болните от общността.

На 15 август, по енориите на Никополския диоцез тържествено ще бъде честван големият християнски празник Успение Богородично. Във всички енории на диоцеза ще бъдат отслужени празнични литургии.

На 16 август, в град Враца, тържествена литургия в чест на Успение Богородично ще бъде отслужена в 15 ч. по повод патронния празник на енорията. Службата ще бъде предстоятелствана от Епископа на Никополския диоцез монс. Страхил Каваленов, с когото ще съслужи енорийският свещеник на Враца отец Койчо Димов. Църквата „Успение на Пресвета Богородица“ във Враца е в строеж, затова литургията за празника ще бъде отслужена във временния параклис на енорията в залата на Дома на техниката във Враца.

Росица Златева