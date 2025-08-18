Седмична информация за пастирския живот в католическите епархии в България

София

На 15 август, Католическата църква от източен обред посрещна големия християнски празник – Успение Богородично. Денят беше тържествено отбелязан в едноименните католически енории в гр. София, в с. Ново Делчево и в гр. Бургас. В Катедралния храм „Успение Богородично“ в столицата празникът завърши с тържествено шествие със знамето на светата Дева. В с. Ново Делчево литургията беше председателствана от Н. ВПр. Петко Вълов, епископ на католическата епархия „Св. Йоан XXIII“ за католиците от византийски обред. Празникът там е и духовен рожден ден на храма – ден, в който жителите на селото и гости се събират заедно в молитва и благодарност към Бога. В енория „Успение Богородично“ в Бургас тържествената света литургия отслужи о. Михал Шляхцак в съслужение с архимандрит Роман Котевич. Така в един и същи ден беше почетена Божията Майка и отбелязан рожденият ден на архимандрит Роман. В края на литургията духовенството и верните запяха „На многая лета“, превръщайки празника в жива песен на благодарност и радост.

Празничният дух продължава и в Малко Търново, където на 24 август започват тридневни тържества, посветени на Светата Дева – Покровителка на единството на християните. Последните две седмици от месец август сякаш са отредени специално за Божията Майка. На 24 август празничният ден ще бъде открит с архиерейска света литургия, отслужена от Н. ВПр. Христо Пройков, почетен епископ. Тържествата ще се проведат в Католическата енория „Света Троица“, основана още през 1862 година, когато в гр. Малко Търново се заражда католическата общност от източен обред – приемник на българските католици, идващи от Одрин. В Божия храм се пази почитаната икона на Светата Дева, копие на Ченстоховската икона, коронясана лично от св. Йоан Павел II по време на неговото историческо посещение в България през 2002 година.

На 24 август, с тържествено шествие с кръста – извор на надежда – от 10.45 ч. ще бъде предшествана светата литургия. След нея ще бъде осветена плочата на дарителя на иконата на Света Богородица – Валенти Якюбяк, както и четирите витража със сцени от живота на Исус, дело на художничката-витражист Гергана Дойчинова. На 25 август верните ще се съберат на Богородичен молебен, а на 26 август ще бъде отслужена света литургия по западен обред, с превод на полски език. За празничните дни се очакват опклоници от цялата страна.

Гергана Дойчинова

Пловдив

Монсеньор Румен Станев - Диоцезален администратор ad interim на Софийско – Пловдивския диоцез, предстоятелства тържествената света литургия, с която бе честван храмовия празник на църквата „Успение Богородично“ с. Житница на 15 август от 19:00 ч. С монсеньор Станев съслужи енорийския свещеник отец Борис Стойков. Празникът бе посрещната с много радост от верните, които многобройни участваха в светата литургия и отправяха своите съкровени молитви към Божията майка. Монсеньор Румен бе и проповедник по време на светата литургия- в началото на своето размишление той насочи вниманието си към същността и установяването на празника. „Започвайки от Възкресение Христово, цялата литургична година е полет между небето и земята, до Успение Богородично- празникът на Дева Мария. Литургичната последователност не е случайна- спасителния проект се задълбочава и обновява в празниците, които следват един след друг- подчерта проповедникът. Важно е за нас да размишляваме за щастливия край на Дева Мария- ние празнуваме нейната съдба, но също и нашата. Крайната цел на Дева Мария е пълнотата на човечеството и това е едно призвание за всички- изтъкна още той. „Дева Мария винаги ни помага когато ние изгубим пътя и ако ни се случи, нека да се молим и да я призоваваме- призова проповедникът и заедно с всички верни започна молитвата „Радвай се, благодатна Марийо“.

Катедралната църква в Пловдив посрещна множество верни по време на божествените литургии за празника, които с вяра и упование отправиха своите молитви към Дева Мария. Тържествената света литургия от 10:00 ч. бе предстоятелствана от отец Стефан Манолов. В своето размишление той посочи, че непорочността на Дева Мария е ключът, чрез който Дева Мария прави този преход от земното към небесното, от преходното към нетленното, към вечното. Тя е непорочно зачата и родена без грях, и е запазила тази непорочност през целият си живот. И за това се удостоява да бъде наследница на Божията слава още преди Второто пришествие на Исуса Христа, още преди възкресението на телата на всички м ъртви. Това е една особена привилегия, с която Дева Мария става образец на всички вярващи в Христа, на всички тези, които се надяват, че един ден и те ще наследят Божествената слава в Божието царство.

катедралата в Пловдив на Успение Богородично

„В кръщението човек действително си възвръща първичната светост, която са загубили първите родители след първото грехопадение. Но тъй като човек е склонен да греши, той изгубва тази светост многократно през живота си. Но може всеки път да си я възстанови посредством изповедта и другите тайнства, които дават осветителната благодат- изтъкна проповедникът и продължи- така че тази светост за нас става също ключ към Божията слава. Тя е също входния билет, с който ще влезем в Божието Царство. От нас зависи дали ще пазим тази своя светост през целият си живот. Дали ще я възстановяваме всеки път и всеки път, независимо от нашите грехове и грешки, от нашите падения. Да сме способни да имаме силата да се изправим. И то не сами, но с Божията помощ, с Божията благодат“.

В заключение отец Стефан подчерта, „е ако днес съзерцаваме славата на Дева Мария, това само ни дава сили и храброст да дерзаем, да знаем, че светостта за нас не е нещо далечно, не е нещо непостижимо, а е нещо, което е на една ръка разстояние. Изисква се от нас много малко смирение и разкаяно сърце. И Бог ни дарява тази светост. И ни прави подобни на Дева Мария. И ни прави наследници на Божията слава“.

Монсеньор Йовко Пищийски предстоятелства тържествената света литургия, с която бе честван храмовият празник на манастира „Свети Максимилиян Колбе“ в гр. Раковски на 14 август от 19:00 ч. С него сълужиха свещеници от диоцеза и архимандрит Даниел Жилие и отец Георги от епархия „Свети Йоан XXIII“ за католиците от източен обред. Отец Ивелин Генов, енорийски свещеник в енория „Св. Св. Петър и Павел“, кв. Миромир на гр. Хисаря бе проповедник по време на светата литургия. Литургичната радост бе споделена от множество верни, които се присъединиха към тази вечер на благодарност, молитва и общение, вдъхновени от примера на свети Максимилиян – мъченик на любовта и верен свидетел на Христос и Мария. След тържествената света литургия, верните преминаха в шествие до фигурата на Пресвета Дева Мария в двора на Манастира. Вечерта завърши с тържествен акт на посвещаване на семействата на Непорочното Сърце Мариино и с францисканска братска трапеза.

Отец Стефан Манолов предстоятелства тържествената света литургия, с която бе отбелязан храмовия празник на диоцезалното светилище „Свети Роко” в кв. Коматево на гр. Пловдив на 16 август от 18:00 ч. С него съслужиха монсеньор Йовко Пищийски и отец Ярослав Бабик.

Жана Стоева

Никополска епархия

От 14 до 18 август, в манастира на сестрите-бенедиктинки в Царев брод се проведе лагер на тема: „В тишина с Библията“. Лагерът бе организиран от общността на отците салезиани, мисионери в Стара Загора и Казанлък, съвместно със сестрите – бенедиктинки от Тутцинг. В лагера участваха момчета и момичета над 17 годишна възраст. Отците салезиани дадоха на младежите едно духовно изживяване и придружаване на тези, които желаеха да се оставят Божието слово да им говори и имаха нуждата да направят духовни упражнения в пълна тишина. Духовниците помагаха на младите хора да разберат какво Бог иска да им каже и да различат дали въпросите, които си задават идват от Бога.

На 15 август 2023 г., чествахме големият християнски празник Успение Богородично. Във всички енории на диоцеза бяха отслужени празнични литургии.

В Катедралния храм „Св. Павел от Кръста“ в гр.Русе, тържествените литургии бяха две: в 10 и в 18 ч. Службата в 10 ч. бе отслужена от енорийския свещеник отец Валтер Гора. Втората литургия беше отслужена от Епископа на Никополския диоцез монс. Страхил Каваленов.

В навечерието на Успение Богородично, на 14 август 2025 г., верните от енория „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Свищов, се включиха във вечерно Бдение за Успение Богородично в православния храм „Успение Богородично“ на местния манастир „Покров Богородичен“. Верните от енория Свищов се включиха в молитвено шествие с Иконата на Дева Мария, заедно с енорийския свещеник отец Патрик Виал, с православни братя и духовници от православната общност в Свищов.

верните от Свищов

На празника на Божията Майка на 15 август, група деца от енория „Непорочно Зачатие на Блажена Дева Мария“ в с. Ореш, водени от енорийския свещеник отец Салваторе Фрашина, посети православния храм „Успение Богородично“ и манастира „Покров Богородичен“ в гр. Свищов за поклонение и молитва.

манастир Покров Богородичен

На 16 август, в град Враца, тържествена литургия в чест на Успение Богородично беше отслужена в 15 ч. по повод патронния празник на енорията. Службата беше предстоятелствана от Епископа на Никополския диоцез монс. Страхил Каваленов, с когото съслужиха енорийският свещеник на Враца отец Койчо Димов и отец Винченцо Ди Клерико от енория Трънчовица. Църквата „Успение на Пресвета Богородица“ във Враца е в строеж, затова литургията за празника бе отслужена във временния параклис на енорията в залата на Дома на техниката във Враца.

енорийски празник във Враца

На 16 август 2025 г., в с. Асеново се проведе четиринадесетото издание на Кулинарно-фолклорния фестивал „Банатски вкусотии – традициите на моето село“. Организатори на фестивала бяха: Народно читалище „Петър Парчевич – 1927“ с. Асеново, Община Никопол, Кметство с. Асеново и с подкрепата на Кулинарните фестивали на България. На откриването на събитието в 9 ч., слово поднесе Епископът на Никополската епархия монс. Страхил Каваленов, който благослови храните, представени на фестивала.

Света литургия, традиционна за програмата на фестивала, беше отслужена в 10:30 ч. в църква „Пресвета Троица“ от Епископ Каваленов и отец Ириней Микос от общността на малките братя францискани в Плевен. Литургията беше отслужена за здраве и благоденствите на жителите и гостите на с. Асеново.

Във фестивала бяха изложени традиционни банатски ястия, с дегустация на храни в различни категории; демонстрационно ателие за приготвяне на банатски специалитети, детска работилница за аранжиране на чинии, изложба „Кулинарно вдъхновение“ на хляб, пити и погачи и състезанието „През сълзи към победа“, като всичко това бе придружено с богата фолклорна програма.

За поредна година „Каритас“ - Русе посрещна група френски скаути. Тази година четирите момичета Шарлот, Валентин, Луис и Клер идват от Лион и избират България за страната, в която да проведат мисията си в чужбина и да научат повече за нашата култура и начин на живот.

В рамките на две седмици, те подкрепиха дейностите на „Каритас“ Русе в Белене и Русе, чрез редица забавни и образователни групови занимания за местните деца.

Седмица и половина прекараха в гр. Белене, където се запознаха с работата на Центровете на „Каритас“: „Св. Викентий“ и „Св. Марта“ в подкрепа на деца със специални нужди и деца в риск. Заедно с местните екипи играха игри, твориха, плетоха гривни, майсториха цветя от хартия и се опознаваха; учиха за различията и приликите между българската и френската култура. В Центъра за обществена подкрепа момичетата пребоядисаха и декорираха няколко стени, с безценната помощ на местните деца.

В първите си дни в Белене се запознаха и с работата на Център „Домашни грижи“ на „Каритас“ в града, както и с дейността на местните доброволци.

Всяко година, екипът на „Каритас“ приканва групите скаути да подкрепят и местната общност с работа в училищата или други Центрове за работа с деца. Тази година четирите момичета боядисваха и декорираха пейки пред СУ „Димчо Дебелянов“ и бяха гости на Центъра за подкрепа на личностното развитие - Белене. Посетиха активните археологическите разкопки в града и се срещнаха с Кмета на град Белене г-н Дулев.

В останалите си дни в България, момичетата провеждат дейности в Дневния център за деца със специални нужди и Център за обществена подкрепа на „Каритас“ в гр. Русе. Уговорена е и среща с български скаути в гр. Русе.

Росица Златева