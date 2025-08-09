„Каритас Витания – в служба на лекуващата мисия на Христос“.
Водена от християнските добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие, „Каритас Витания” потвърждава светостта на живота, застъпва се за бедните и служи на общото благо. Във всички свои действия и взаимодействия, от организацията подхождат със справедливост, почтеност и уважение към достойнството на всеки един човек.
В изпълнение на мисията- вдъхновени от Божията любов и следвайки примера на Христос, да служат на хората в нужда – бедни, болни, онеправдани, деца, семейства и самотни хора – и да призовават и насърчават енорийските общности и всички хора с добра воля да правят същото, са и кампаниите, които организацията провежда. Повече за дейностите ще ни разкаже г-жа Мария Чепишева- Изпълнителен директор на Каритас Витания*:
"В момента сме ангажирани с три основни кампании, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди на хора в уязвимо положение. И трите се осъществяват с важната подкрепа на платформата TimeHeroes, а всяка кампания разчита на дарители и доброволци, без които това не би било възможно.
Кампанията за набиране на учебни пособия и раници за деца от уязвими групи или бедни семейства „С пълни раници“ е създадена през 2021 г., но бързо се превръща в ежегодна за „Каритас Витания“. Тази кампания провеждаме всяко лято, защото вярваме, че всяко дете заслужава равен старт в училище, независимо от материалното положение на семейството му. Знаем, че за много родители подготовката за учебната година е непосилно финансово бреме. Затова чрез дарения – предметни и парични – успяваме да подготвим пълни ученически раници за около 55 деца от уязвими семейства от Пловдив и община Раковски. Кампанията е израз на солидарност и общност – дарителите могат да следят онлайн списък с нужните материали и да се включат точно там, където е най-необходимо. Така, с малки жестове от много хора, създаваме реална подкрепа за децата и техните родители. Провеждаме тази кампания всяко лято, за да дадем шанс на деца от бедни семейства да започнат учебната година с увереност и достойнство. Всеки може да се включи – с дарение в натура или парична подкрепа. До края на юли събираме даренията, за да може пакетите да бъдат подготвени и раздадени навреме.
Проектът „Обяд за ближния“ е инициатива на „Каритас Витания”, която се реализира в гр. Пловдив и стартира в началото на месец ноември 2022 година. Това е целогодишна кампания, в която предоставяме готова храна на хора, които не могат сами да си приготвят нищо. Кампанията обхваща между 50 и 60 лица от града. Повечето от тях са бездомни, или страдат от тежки психични и здравословни проблеми, които ги изключват от обичайния ритъм на живот. С тази кампания им подаваме ръка с нещо толкова базово и човешко като храна – но този обяд носи не само храна, а и внимание, човешка близост, усещане, че някой мисли за тях. Приемаме дарения както под формата на готова храна, така и на средства. Кампанията се осъществява и с подкрепата на Българска хранителна банка, които предоставят хранителни продукти.
„Щедрата кошница“ е кампания, сътворена от волята и благородството на местната доброволческа структура на „Каритас Витания“ в гр. Раковски през 2017 г. Основната ѝ цел е подкрепа на многодетни семейства, болни, възрастни и самотни хора, които живеят в недостиг и риск, с хранителни и санитарни продукти. Оттогава досега кампанията се провежда всяка година преди Рождество Христово и Възкресение. Началото се поставя с кошница, стояща в преддверието на църква „Св. Михаил Архангел“. В нея всеки може да постави опаковани хранителни продукти, които не се нуждаят от специален режим на съхранение и са в срок на годност, както и санитарни и хигиенни материали от първа необходимост.
Тази кампания провеждаме два пъти годишно – преди най-светлите християнски празници защото точно тогава чувството за самота, изолация и лишения се усеща най-силно. Събираме основни хранителни продукти и приготвяме пакети за уязвими хора от община Раковски. Приблизителния брой пакети, който предоставяме в рамките на всяка кампания варира между 120 до 150 пакета, съдържащ основни хранителни продукти. Жестът е малък, но значим – защото всеки заслужава да посрещне празника с достойнство и с усещане за принадлежност към една грижовна общност. И тук доброволците играят важна роля – те събират, сортират и носят пакети с грижа и уважение. За много от получателите това е не просто помощ, а жест на внимание, който дава смисъл на празника".
Водена от желанието да разшири начините за подкрепа на различни хора от уязвими групи, през 2018 г., Каритас Витания отвори своето първо социално предприятие – „Работилница на Каритас“, моля да ни разкажете повече за неговата цел и дейност?
„Работилница на Каритас“ е нашият начин да съчетаем социална подкрепа с устойчиво развитие. В нея даваме възможност на 9 души от уязвими групи – включително хора с увреждания и такива, изключени от пазара на труда – да се чувстват полезни, уважавани и пълноценни чрез ръчен труд. Те изработват красиви, ръчно направени свещи и сапуни – продукти, които носят не само стойност, но и история.
Мотото ни е „Творим, за да променим“, защото чрез творческия процес хората се свързват със себе си, с другите и с обществото. Работилницата е не просто място за труд, а пространство за включване, развитие и достойнство. А когато някой купи техен продукт – той не просто получава нещо красиво, а участва в тази промяна".
Бихте ли споделили и за бъдещите предвидени дейности?
"Вярваме, че устойчивата промяна идва не само чрез проекти, а чрез хора – затова в близко бъдеще ще насочим усилията си към работа с доброволци. Подготвяме обучения и кампании, чрез които ще включим активни и съпричастни млади хора от Пловдив, Раковски и Калояново. Искаме те да станат част от нашите каузи – не просто като помощници, а като носители на солидарност, отговорност и съзнание за общото благо. Искаме да изградим доброволческа общност, която е добре подготвена, мотивирана и осъзната.
За нас доброволчеството не е помощ, а партньорство – между хора, които вярват, че могат да променят света около себе си. И го правят".
*Мария Чепишева ръководи „Благотворителна католическа организация Каритас Витания“ от 2013 година. По образование е бакалавър по начална и предучилищна педагогика и магистър по здравен мениджмънт. Основният ѝ професионален път е неразривно свързан с Каритас и с работата за социална справедливост и човешко достойнство.
Вдъхновена от своята християнска вяра и стремежа към солидарност, тя вярва, че всяко човешко същество заслужава подкрепа, шанс и място в общността.
„Вярвам, че вярата се изразява не само в молитва, но и в действия – и Каритас ми дава възможност да живея тази вяра.“
Най-голяма гордост за нея е изграждането на социалното предприятие „Работилница на Каритас“, където хора в уязвимо положение намират не само работа, но и достойнство, творчество и приемане.
„Каритас е любов в действие.“
Още като младеж Мария активно се включва в доброволчески инициативи, които остават трайна част от нейния житейски и професионален път. Днес тя съчетава отдадеността към мисията на Каритас с грижата за своето семейство – съпруг и трите им деца.
В личен план обича да пътува, да се зарежда в планината и да прекарва спокойни вечери с приятели – мигове, които ѝ дават баланс и вдъхновение за работата.
Нейното мото е: „Смелостта да обичаш там, където е трудно – това е силата на Каритас".
Разговорът проведе Жана Стоева