„Каритас Витания – в служба на лекуващата мисия на Христос“.

През 2011 г. Софийско-Пловдивска епархия се създава Каритас Витания, милосърдна организация на Католическата църква, чиято единствена цел е да продължи лекуващата мисия на Христос, посвещавайки се и полагайки грижи за хората, изпаднали в нужда.

Водена от християнските добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие, „Каритас Витания” потвърждава светостта на живота, застъпва се за бедните и служи на общото благо. Във всички свои действия и взаимодействия, от организацията подхождат със справедливост, почтеност и уважение към достойнството на всеки един човек.

В изпълнение на мисията- вдъхновени от Божията любов и следвайки примера на Христос, да служат на хората в нужда – бедни, болни, онеправдани, деца, семейства и самотни хора – и да призовават и насърчават енорийските общности и всички хора с добра воля да правят същото, са и кампаниите, които организацията провежда. Повече за дейностите ще ни разкаже г-жа Мария Чепишева- Изпълнителен директор на Каритас Витания*:

"В момента сме ангажирани с три основни кампании, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди на хора в уязвимо положение. И трите се осъществяват с важната подкрепа на платформата TimeHeroes, а всяка кампания разчита на дарители и доброволци, без които това не би било възможно.

Каритас Витания в действие

Кампанията за набиране на учебни пособия и раници за деца от уязвими групи или бедни семейства „С пълни раници“ е създадена през 2021 г., но бързо се превръща в ежегодна за „Каритас Витания“. Тази кампания провеждаме всяко лято, защото вярваме, че всяко дете заслужава равен старт в училище, независимо от материалното положение на семейството му. Знаем, че за много родители подготовката за учебната година е непосилно финансово бреме. Затова чрез дарения – предметни и парични – успяваме да подготвим пълни ученически раници за около 55 деца от уязвими семейства от Пловдив и община Раковски. Кампанията е израз на солидарност и общност – дарителите могат да следят онлайн списък с нужните материали и да се включат точно там, където е най-необходимо. Така, с малки жестове от много хора, създаваме реална подкрепа за децата и техните родители. Провеждаме тази кампания всяко лято, за да дадем шанс на деца от бедни семейства да започнат учебната година с увереност и достойнство. Всеки може да се включи – с дарение в натура или парична подкрепа. До края на юли събираме даренията, за да може пакетите да бъдат подготвени и раздадени навреме.

Каритас Витания в действие

Проектът „Обяд за ближния“ е инициатива на „Каритас Витания”, която се реализира в гр. Пловдив и стартира в началото на месец ноември 2022 година. Това е целогодишна кампания, в която предоставяме готова храна на хора, които не могат сами да си приготвят нищо. Кампанията обхваща между 50 и 60 лица от града. Повечето от тях са бездомни, или страдат от тежки психични и здравословни проблеми, които ги изключват от обичайния ритъм на живот. С тази кампания им подаваме ръка с нещо толкова базово и човешко като храна – но този обяд носи не само храна, а и внимание, човешка близост, усещане, че някой мисли за тях. Приемаме дарения както под формата на готова храна, така и на средства. Кампанията се осъществява и с подкрепата на Българска хранителна банка, които предоставят хранителни продукти.

„Щедрата кошница“ е кампания, сътворена от волята и благородството на местната доброволческа структура на „Каритас Витания“ в гр. Раковски през 2017 г. Основната ѝ цел е подкрепа на многодетни семейства, болни, възрастни и самотни хора, които живеят в недостиг и риск, с хранителни и санитарни продукти. Оттогава досега кампанията се провежда всяка година преди Рождество Христово и Възкресение. Началото се поставя с кошница, стояща в преддверието на църква „Св. Михаил Архангел“. В нея всеки може да постави опаковани хранителни продукти, които не се нуждаят от специален режим на съхранение и са в срок на годност, както и санитарни и хигиенни материали от първа необходимост.

Тази кампания провеждаме два пъти годишно – преди най-светлите християнски празници защото точно тогава чувството за самота, изолация и лишения се усеща най-силно. Събираме основни хранителни продукти и приготвяме пакети за уязвими хора от община Раковски. Приблизителния брой пакети, който предоставяме в рамките на всяка кампания варира между 120 до 150 пакета, съдържащ основни хранителни продукти. Жестът е малък, но значим – защото всеки заслужава да посрещне празника с достойнство и с усещане за принадлежност към една грижовна общност. И тук доброволците играят важна роля – те събират, сортират и носят пакети с грижа и уважение. За много от получателите това е не просто помощ, а жест на внимание, който дава смисъл на празника".

Каритас Витания в действие

Водена от желанието да разшири начините за подкрепа на различни хора от уязвими групи, през 2018 г., Каритас Витания отвори своето първо социално предприятие – „Работилница на Каритас“, моля да ни разкажете повече за неговата цел и дейност?

„Работилница на Каритас“ е нашият начин да съчетаем социална подкрепа с устойчиво развитие. В нея даваме възможност на 9 души от уязвими групи – включително хора с увреждания и такива, изключени от пазара на труда – да се чувстват полезни, уважавани и пълноценни чрез ръчен труд. Те изработват красиви, ръчно направени свещи и сапуни – продукти, които носят не само стойност, но и история.

Мотото ни е „Творим, за да променим“, защото чрез творческия процес хората се свързват със себе си, с другите и с обществото. Работилницата е не просто място за труд, а пространство за включване, развитие и достойнство. А когато някой купи техен продукт – той не просто получава нещо красиво, а участва в тази промяна".

Каритас Витания в действие

Бихте ли споделили и за бъдещите предвидени дейности?

"Вярваме, че устойчивата промяна идва не само чрез проекти, а чрез хора – затова в близко бъдеще ще насочим усилията си към работа с доброволци. Подготвяме обучения и кампании, чрез които ще включим активни и съпричастни млади хора от Пловдив, Раковски и Калояново. Искаме те да станат част от нашите каузи – не просто като помощници, а като носители на солидарност, отговорност и съзнание за общото благо. Искаме да изградим доброволческа общност, която е добре подготвена, мотивирана и осъзната.

За нас доброволчеството не е помощ, а партньорство – между хора, които вярват, че могат да променят света около себе си. И го правят".

*Мария Чепишева ръководи „Благотворителна католическа организация Каритас Витания“ от 2013 година. По образование е бакалавър по начална и предучилищна педагогика и магистър по здравен мениджмънт. Основният ѝ професионален път е неразривно свързан с Каритас и с работата за социална справедливост и човешко достойнство.

Вдъхновена от своята християнска вяра и стремежа към солидарност, тя вярва, че всяко човешко същество заслужава подкрепа, шанс и място в общността.

„Вярвам, че вярата се изразява не само в молитва, но и в действия – и Каритас ми дава възможност да живея тази вяра.“

Най-голяма гордост за нея е изграждането на социалното предприятие „Работилница на Каритас“, където хора в уязвимо положение намират не само работа, но и достойнство, творчество и приемане.

Мария Чепишева

„Каритас е любов в действие.“

Още като младеж Мария активно се включва в доброволчески инициативи, които остават трайна част от нейния житейски и професионален път. Днес тя съчетава отдадеността към мисията на Каритас с грижата за своето семейство – съпруг и трите им деца.

В личен план обича да пътува, да се зарежда в планината и да прекарва спокойни вечери с приятели – мигове, които ѝ дават баланс и вдъхновение за работата.

Нейното мото е: „Смелостта да обичаш там, където е трудно – това е силата на Каритас".

Разговорът проведе Жана Стоева