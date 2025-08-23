Детски летни дни в енорията в Ореш

През месеци юли и август, в енория „Непорочно Зачатие на Блажена Дева Мария“ в с. Ореш се провеждат детски летни дни. Енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина и аниматорите събират децата и юноши от общността за молитва, катехизис, игри, спорт, изобразителни дейности и кулинарни занимания.

Детските летни дни се провеждат по инициатива на енорийския свещеник отец Салваторе. Отец Салваторе споделя, че всичко, което провеждат през деня, после се описва в „Детските Орешенски новини на 360 градуса и още нещо“. В тези видео-рубрики децата сами разказват какво и как са провеждали и с какво са се занимавали през деня.

Също, за една седмица, в енорията в Ореш се организира и лято Грест. Тази година то се проведе от 28 юли до 3 август. Лято Грест събра децата и юношите от селото, а дейностите и игрите се провеждаха в енорийския двор, в църквата и в двора на училището. Темата на лято Грест бе: Поклонници на надеждата и бе свързана с Юбилейната година в Католическата църква. Енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина, катехистите и аниматорите включиха в програмата много песни, танци и игри. Децата имаха организирани беседи, игри, молитва, развлечения и много забавни и творчески моменти. В ежедневните беседи с децата и младежите присъстваха темите за любовта, мира, надеждата, приятелството, уважението и свободата. Отец Салваторе всеки ден отслужва молитва с децата, а в четвъртък Обожаване на Св. Евхаристия. Света литургия отслужва всеки ден.

Дните на Лято Грест и детските летни дни са истински празник за децата от енория Ореш. Лято Грест приключи със благодарствена литургия на 3 август. Отслужи я енористът отец Фрашина и бе анимирана от децата. Детските летни дни ще продължат до началото на месец септември.

Прекрасното лято на децата и юношите от Ореш ги зарежда с радост, приятелства, с любов към Небесния Отец и общността. Пожелаваме им те никога да не свършват, а сърцата им да са винаги пълни с радост!