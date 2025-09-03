Пошук

Пошук

Пошук

beБеларуская
Падчас прыватнай аўдыенцыі ў Папы. Ілюстрацыйнае фота Падчас прыватнай аўдыенцыі ў Папы. Ілюстрацыйнае фота 
Ватыкан

Святы Пасад: аўдыенцыі ў Папы па запыце, а не па запрашэнні

Кіраўнік Залы Друку Святога Пасада Матэа Бруні патлумачыў, што Святы Пасад задавальняе запыты на аўдыенцыю ў Папы, але не выступае з ініцыятывай запрашэння кіраўнікоў дзяржаў.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Адказваючы на просьбы журналістаў удакладніць некаторыя аспекты папскіх аўдыенцый, Матэа Бруні даў афіцыйны каментар праз канал Залы Друку ў “Telegram”.

"Для Святога Пасада з'яўляецца звычайнай практыкай задавальняць запыты на аўдыенцыю ў Пантыфіка, якія паступаюць ад кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў. Аднак запрашэнне кіраўнікоў да Папы не з'яўляецца прынятай практыкай", - гаворыцца ў паведамленні.

Гэтае кароткае, але важнае ўдакладненне дапамагае зразумець асаблівасці дыпламатычнага пратакола Святога Пасада ў адносінах з палітычным істэблішментам. Такім чынам, ініцыятыва для правядзення сустрэч з Пантыфікам заўсёды павінна зыходзіць ад саміх дзяржаўных і ўрадавых лідараў. Гэта адпавядае шматгадовай дыпламатычнай практыцы Святога Пасада.
 

Тэмы
03 верасня 2025, 09:27
Марыйная малітва з Папам
Марыйная малітва з Папам
Папскія аўдыенцыі
Папскія аўдыенцыі
Твой уклад у вялікую місію Твой уклад у вялікую місію