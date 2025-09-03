192 біскупы на курсах у Рыме
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
78 біскупаў удзельнічаюць у курсах Дыкастэрыі па евангелізацыі, а 114 – у курсах Дыкастэрыі па справах біскупаў. Сярод іх 5 біскупаў Усходніх Цэркваў і 5 біскупаў, якія служаць у Рымскай курыі.
Новая формула курсаў, якая прадугледжвае супольныя сесіі, была ўпершыню выпрабавана летась як знак еднасці Паўсюднага Касцёла і падзея калегіяльнасці.
8 і 9 верасня ўсе біскупы збяруцца ў Папскім Урбаніянскім універсітэце, дзе абмяркуюць міграцыю, сінадальны працэс і місійную сувязь з Апостальскай Сталіцай.
У астатнія дні праграма ўключае тэмы інкультурацыі, літургіі, прававыя пытанні, супрацоўніцтва з вернікамі. Асаблівая ўвага будзе нададзена пытанням кіравання крызісам і абароны непаўналетніх.
У нядзелю 7 верасня ўсе біскупы прымуць удзел у кананізацыі благаслаўлёных Пера Джоржа Фрасаці і Карла Акуціса ў Базіліцы Святога Пятра.
Завершацца курсы аўдыенцыяй у Папы Льва XIV у чацвер 11 верасня 2025 года.