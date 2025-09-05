Пошук

Клубы дыму ўздымаюцца над вежай Муштаха пасля ізраільскага авіяўдару на захадзе горада Газа Клубы дыму ўздымаюцца над вежай Муштаха пасля ізраільскага авіяўдару на захадзе горада Газа  (ANSA)
Ватыкан

Спыніць бойню: заклік Дзяржсакратара па Газе і Украіне

Дзяржаўны Сакратар Яго Святасці заявіў, што ў цяперашні момант ніхто не вядзе дыялог, але Святы Пасад працягвае ўзнімаць голас у спадзяванні на рашэнні для абодвух ваенных франтоў.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Гэта пакуль што голас, які крычыць у пустыні міжнароднай увагі, бо мэты іншыя. Голас Святога Пасада, які з самага пачатку крызісу ў Сектары Газа заклікае да спынення агню, забеспячэння гуманітарнай дапамогі і пачатку канструктыўных перамоў. Але гэта рэха, якое ў дадзены момант губляецца ўдалечыні, і рэалістычнае назіранне, афарбаванае горыччу, заключаецца ў тым, што, нягледзячы на штодзённыя ахвяры, "у цяперашні час няма дыялогу".

Занепакоенасць Святога Пасада вельмі высокая

Кардынал П'етра Паралін паразмаўляў з журналістамі ў дзіцячай бальніцы “Bambino Gesù”, куды ён прыбыў 5 верасня 2025 года для благаслаўлення абраза П'ера Джорджа Фрасаці, якога Леў XIV у бліжэйшую нядзелю кананізуе разам з Карлам Акуцісам.

Дзяржсакратар настойліва заклікаў бакі аднавіць дыялог, выказваючы спадзяванне на тое, што гэтым шляхам можна будзе знайсці рашэнні для жахлівай і трагічнай сітуацыі ў Газе.

"Наш голас працягвае ўздымацца, як мы рабілі гэта і раней. Учора мы вельмі рашуча выказаліся падчас сустрэчы з прэзідэнтам Ізраіля і спадзяёмся, што гэты заклік, аб'яднаны з пазіцыяй міжнароднай супольнасці, зможа прынесці пэўны вынік", - заявіў кардынал.

Паралін выказаў глыбокую занепакоенасць лёсам парафіі ў Газе, якая з пачатку канфлікту дала прытулак сотням людзей. "Там ёсць шмат людзей з інваліднасцю, якіх немагчыма перамясціць у бяспечнае месца. Мы ралічваем на павагу да тых, хто застаўся там і не мае іншага выйсця. Важна, каб гэты заклік аб іх абароне быў пачуты", - падкрэсліў ён.

Ватыкан гатовы стаць месцам для перамоў

Апошняя думка Дзяржаўнага Сакратара была прысвечана іншаму еўрапейскаму фронту вайны – Украіне, для якой краіны “кааліцыі жадаючых” пацвердзілі абавязацельства гарантаваць бяспеку.

"Пазіцыя Святога Пасада заключаецца ў тым, каб пачаўся дыялог", - пацвердзіў кардынал Паралін, і сам Леў XIV, нагадаў ён, "нават прапанаваў Ватыкан як месца для правядзення гэтых перамоў". Гэта, падвёў вынік кіраўнік дыпламатыі Святога Пасада, "вялікая гатоўнасць менавіта дапамагчы знайсці ўсе шляхі і ўсе сродкі, якія могуць спыніць гэтую бойню".

Святы Пасад паслядоўна выступае за дыялог і мірнае вырашэнне канфліктаў, пры гэтым асаблівая ўвага надаецца абароне самых уразлівых груп насельніцтва, якія найбольш пакутуюць ад ваенных дзеянняў.
 

05 верасня 2025, 19:50
