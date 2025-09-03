Узор цыркулярнай эканомікі: Папа адкрые “Мястэчка “Laudato si'”

У "Мястэчку Laudato si'"

5 верасня 2025 года Леў XIV адкрые "Мястэчка Laudato si'" у Кастэль-Гандольфа – амбіцыйны праект устойлівай супольнасці, які спалучае адукацыю, сельскую гаспадарку і экалогію.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

“Мястэчка Laudato si'” размяшчаецца на тэрыторыі 55 гектараў, якія раней уваходзілі ў склад "Папскіх віл". З іх каля 30 гектараў прызначаны для сельскагаспадарчых мэт у кантэксце старажытнай рымскай вілы Даміцыяна – месца незвычайнай прыгажосці з рэшткамі вялікай гісторыка-археалагічнай каштоўнасці.

Адукацыя і практыка ў гарманічным спалучэнні

У гэтай мясцовасці, якая нібы ўзносіцца паміж возерам і морам, была створана інтэграваная сістэма, што складаецца, з аднаго боку, з Цэнтра вышэйшай адукацыі “Laudato si'” – адукацыйнага стаўпа праекта, а з другога – з сістэмы сельскагаспадарчай вытворчасці, дзе актыўна прымяняюцца прынцыпы інтэгральнай экалогіі.

Вінаграднікі "Мястэчка Laudato si'" у Кастэль-Гандольфа

У Мястэчку штогод будуць навучацца 2-3 тысячы студэнтаў з усяго свету, накіраваныя рознымі дыяцэзіямі. Частка студэнтаў, сярод якіх таксама людзі з інваліднасцю, будзе працаваць у рэстаране, які ствараецца ў партнёрстве з буйной амерыканскай сеткай, іншыя вернуцца ў свае краіны, каб выкарыстаць там набытыя веды.

Біядынаміка і фотавальтаіка: тэхналогіі на службе прыроды

Практычная частка адукацыі будзе праходзіць на землях Мястэчка (у асноўным прызначаных для біядынамічных вінаграднікаў, з навуковай дапамогай універсітэта Удзінэ) і часткова ў вялікай сучаснай цяпліцы, якая працуе на сонечных батарэях. Плануецца ўкараненне сістэмы агравальтаікі, якая спалучае на адной тэрыторыі вырошчванне сельскагаспадарчых культур і вытворчасць энергіі.

Падрыхтоўка да адкрыцця "Мястэчка Laudato si'" у Кастэль-Гандольфа

Усе аб'екты Мястэчка можна будзе наведаць – чакаецца, што сюды будзе прыязджаць да 250 тысяч чалавек у год. Уваход будзе платным, але людзі з фінансавымі цяжкасцямі змогуць увайсці бясплатна.

Ад школьнікаў да кіраўнікоў карпарацый

У Цэнтры вышэйшай адукацыі будуць прымаць студэнтаў рознага ўзросту – ад пачатковай школы да ўніверсітэта і выпускнікоў. Акрамя таго, тут будуць праводзіцца заняткі для кіраўнікоў буйных кампаній. Невыпадкова ў пятніцу, падчас візіту Папы, чакаецца невялікая дэлегацыя высокапастаўленых кіраўнікоў на чале з Полам Палманам, былым кіраўніком “Unilever”, а сёння адным з найбуйнейшых прыкладаў бізнес-лідараў, занятых у сферы ўстойлівай эканомікі.

Тэрыторыя "Мястэчка Laudato si'" у Кастэль-Гандольфа (AFP or licensors)

Вяртанне да аўтэнтычнасці: людзі, жывёлы і простыя каштоўнасці

Сярод тых, хто будзе вітаць Святога Айца, – сем'і 39 супрацоўнікаў Мястэчка, многія з якіх працуюць садоўнікамі. Шматлікія жывёлы нададуць асаблівы шарм мясцовым палям. Сюды вернуцца і андалузскія коні, падораныя Папу Льву XIV.

Гэты падарунак мае сімвалічнае значэнне, бо ў Перу Пантыфік часта выкарыстоўваў для сваіх паездак менавіта невялікіх коней – сімвал той простай і аўтэнтычнай існасці жыцця, якую так імкнецца адкрыць сучасны чалавек.

