Навакольнае асяроддзе і мір: міжнародны семінар у Ватыкане
Аляксандр Панчанка - Vatican News
11-12 верасня 2025 года Папская тэалагічная акадэмія правядзе міжнародны семінар на тэму “Божае стварэнне, прырода, навакольнае асяроддзе дзеля мірнага свету”. Форум адбудзецца ў Палацы Пія IV у Ватыканскіх садах – сядзібе Папскай акадэміі навук і Папскай акадэміі сацыяльных навук. Адкрые пасяджэнне кардынал-дзяржсакратар П’етра Паралін.
Семінар будзе мець чатыры панэлі: “Redemptor hominis: свет для чалавека, паміж інавацыямі і тэхналогіямі”; “Laudato si’, Laudate Deum: чалавек – частка навакольнага асяроддзя”; “Гімн стварэння: абарона безабаронных (надзвычайная сітуацыя падлеткаў)” і “Экалогія чалавека: дыялог дзеля мірнага свету”.
У ходзе дыскусій гаворка будзе ісці пра развіццё як крыніцу дабрабыту; булінг і небяспеку залежнасці ад азартных гульняў для моладзі; ахову навакольнага асяроддзя і дыялог як умову міру.
Рабочыя сесіі завяршацца эўхарыстычнай цэлебрацыяй у Базіліцы Святога Пятра, якую ўзначаліць біскуп Антоніа Стальяна. 13 верасня ўдзельнікаў міжнароднага семінара прыме на аўдыенцыі Папа Леў XIV.