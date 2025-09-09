Кардынал заклікае новых біскупаў да служэння, а не панавання
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
Пра-прэфект Дыкастэрыі па евангелізацыі кардынал Луіс Антоніа Тагле нагадаў новым біскупам, што іх прызначае Дух Святы, а Касцёл з'яўляецца "Божым статкам", дзе біскупы толькі "вартаўнікі", а не гаспадары.
Іерархі ўдзельнічаюць у традыцыйным вераснёўскім ватыканскім семінары, які з 1994 года дапамагае біскупам сутыкацца з выклікамі іх служэння.
Кардынал падкрэсліў, што біскупская пасада – не ўзнагарода, а дар, які трэба прымаць з пакорай і ўдзячнасцю. Ён папярэдзіў аб спакусе ўспрымаць Касцёл і вернікаў як уласнасць, адзначыўшы, што "сумна, калі біскуп паводзіць сябе як уласнік".
Ён раскрытыкаваў адносіны да манахінь у некаторых дыяцэзіях, дзе да іх ставяцца "амаль як да нявольніц", а не як да дачок Касцёла, часам выкарыстоўваючы іх абяцанне жыць у беднасці для адмовы ў належных сродках для жыцця.
Цэнтральнай рысай добрага біскупа кардынал Тагле назваў здольнасць ствараць супольнасць, бо "Дух Святы адорвае рознымі дарамі, але той самы Дух аб'ядноўвае ўсіх".