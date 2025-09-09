Пошук

Пошук

Пошук

beБеларуская
Кардынал Луіс Антоніа Тагле Кардынал Луіс Антоніа Тагле  
Ватыкан

Кардынал заклікае новых біскупаў да служэння, а не панавання

Кардынал Луіс Антоніа Тагле звярнуўся да 80 новапрызначаных біскупаў, заклікаючы іх разглядаць сваё служэнне як служэнне, а не панаванне.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Пра-прэфект Дыкастэрыі па евангелізацыі кардынал Луіс Антоніа Тагле нагадаў новым біскупам, што іх прызначае Дух Святы, а Касцёл з'яўляецца "Божым статкам", дзе біскупы толькі "вартаўнікі", а не гаспадары.

Іерархі ўдзельнічаюць у традыцыйным вераснёўскім ватыканскім семінары, які з 1994 года дапамагае біскупам сутыкацца з выклікамі іх служэння.

Кардынал падкрэсліў, што біскупская пасада – не ўзнагарода, а дар, які трэба прымаць з пакорай і ўдзячнасцю. Ён папярэдзіў аб спакусе ўспрымаць Касцёл і вернікаў як уласнасць, адзначыўшы, што "сумна, калі біскуп паводзіць сябе як уласнік".

Ён раскрытыкаваў адносіны да манахінь у некаторых дыяцэзіях, дзе да іх ставяцца "амаль як да нявольніц", а не як да дачок Касцёла, часам выкарыстоўваючы іх абяцанне жыць у беднасці для адмовы ў належных сродках для жыцця.

Цэнтральнай рысай добрага біскупа кардынал Тагле назваў здольнасць ствараць супольнасць, бо "Дух Святы адорвае рознымі дарамі, але той самы Дух аб'ядноўвае ўсіх".
 

Тэмы
09 верасня 2025, 12:18
Марыйная малітва з Папам
Марыйная малітва з Папам
Папскія аўдыенцыі
Папскія аўдыенцыі
Твой уклад у вялікую місію Твой уклад у вялікую місію