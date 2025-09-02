Пошук

Вілла Пія IV у Ватыкане
Папская тэалагічная акадэмія арганізуе экалагічны форум

11-12 верасня 2025 года ў Вілле Пія IV у Ватыкане адбудзецца міжнародны семінар "Стварэнне, прырода, навакольнае асяроддзе дзеля мірнага свету" з удзелам экспертаў з розных краін.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

Форум адкрые кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Мерапрыемства арганізавана Папскай тэалагічнай акадэміяй і будзе складацца з чатырох тэматычных сустрэч.

На працягу двух дзён удзельнікі абмяркуюць выклікі для сучаснага чалавека і неабходнасць супрацоўніцтва дзеля інтэгральнага чалавечага развіцця. Асноўнымі дакументамі для дыскусіі стануць Пасланне Папы Льва XIV на Сусветны дзень малітвы за клопат пра стварэнне 2025 года і папскія дакументы па экалогіі.

Семінар завершыцца Імшой у ватыканскай базіліцы 12 верасня і папскай аўдыенцыяй 13 верасня. Падрабязная праграма мерапрыемства даступна на сайце Акадэміі.

У мерапрыемстве прымуць удзел прадстаўнікі Касцёла і культуры, грамадскія дзеячы і прадпрымальнікі з усяго свету. Фінансавую падтрымку аказваюць некалькі буйных кампаній, што дазваляе Папскай акадэміі рэалізоўваць свае праекты згодна з новымі статутамі, зацверджанымі ў 2023 годзе.
 

02 верасня 2025, 11:41
