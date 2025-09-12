Азербайджан і Святы Пасад: новы этап адносін – медыцына і архівы
Аляксандр Амяльчэня - Vatican News
У Рыме прадстаўнікі Фонду Гейдара Аліева падпісалі два важныя дакументы, якія пашыраюць супрацоўніцтва Азербайджана з установамі Святога Пасада.
Першы мемарандум падпісалі Анар Алакбараў, асістэнт прэзідэнта Азербайджана і выканаўчы дырэктар Фонду, і Тыцыяна Анэсці, кіраўнік каталіцкага шпіталя “Bambino Gesù”. Дакумент прадугледжвае супрацоўніцтва ў галіне педыятрыі: сумесныя праграмы навучання, даследаванні ў малекулярнай генетыцы і дапамогу ў лячэнні складаных выпадкаў.
Другі мемарандум падпісаны паміж Фондам Гейдара Аліева, Азербайджанскай нацыянальнай акадэміяй навук і ватыканскімі Апостальскай бібліятэкай і Апостальскім архівам. Падпісантамі выступілі Анар Алакбараў і арцыбіскуп Джавані Чэзарэ Пагацы.
Пагадненне тычыцца даследаванняў, дыгіталізацыі і захавання гістарычных матэрыялаў, звязаных з Азербайджанам. Даследчыкі атрымаюць доступ да ўнікальных дакументаў у найстарэйшых архівах свету – Апостальскай бібліятэцы (заснаванай у 1475 годзе) і Апостальскім архіве (дзейнічае з 1612 года).
Прадстаўнікі Апостальскай Сталіцы выказалі спадзяванне на тое, што ініцыятывы паспрыяюць не толькі практычнаму супрацоўніцтву, але і ўмацаванню міжкультурнага дыялогу паміж Азербайджанам і Святым Пасадам.