“Напіцца з вытокаў”: выстава да 70-годдзя візіту Паўла VI у катакомбы
Аляксандр Панчанка - Vatican News
“Мы прыйшлі напіцца з вытокаў, каб ушанаваць гэтыя сціплыя, але слаўныя магілы і атрымаць ад іх настаўленне і суцяшэнне”, - казаў Павел VI у падземнай базіліцы святых Нерэя і Ахілея, завяршаючы свой візіт у катакомбы. Ён адбыўся 12 верасня 1965 года – незадоўга да ўрачыстага закрыцця Другога Ватыканскага Сабора.
Пра гістарычную падзею нагадае фотавыстава пад назвай: “1965-2025. Напіцца з вытокаў. Святы Павел VI – пілігрым у катакомбы”. Яна будзе праходзіць з 12 верасня па 16 лістапада 2025 года ў комплексе Катакомбаў святога Каліста на Апіевай дарозе ў Рыме. Цырымонію адкрыцця ўзначаліць кардынал Матэа Дзупі, старшыня Канферэнцыі Біскупаў Італіі.
Наведвальнікі змогуць пазнаёміцца з фотаздымкамі, архіўнымі дакументамі і рэдкімі экспанатамі. Фотаыстава арганізуецца ў супрацоўніцтве з Дыкастэрыяй па камунікацыі, Інстытутам Паўла VI у Брэшыі, супольнасцямі салезіян і вербістаў, якія клапоцяцца пра Катакомбы святога Каліста і Даміцылы ў Рыме.