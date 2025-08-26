Пошук

beБеларуская
Вокладка кнігі Льва XIV "І няхай будзе мір!" Вокладка кнігі Льва XIV "І няхай будзе мір!" 
Ватыкан

Выходзіць кніга з першымі прамовамі Льва XIV

У кнігарнях з'явіцца том "І няхай будзе мір!" з першымі прамовамі Льва XIV, прысвечаны яго канцэпцыі Касцёла і свету.

Аляксандр Амяльчэня - Vatican News

27 жніўня 2025 года Ватыканскае выдавецтва выпускае кнігу "І няхай будзе мір! Словы да Касцёла і свету" Льва XIV на італьянскай, англійскай і іспанскай мовах.

У першых прамовах Папа акрэсліў свае прыярытэты: прымат Бога, еднасць у Касцёле і пошук міру. Ён заклікаў да "раззбройваючага і разузбраяльнага" міру.

Святы Айцец падкрэсліў важнасць "знікнуць, каб застаўся Хрыстус" для тых, хто нясе служэнне ўлады ў Касцёле, і выказаў жаданне бачыць "аб'яднаны Касцёл, знак еднасці і супольнасці, які стаў бы закваскай для прыміранага свету".

Заклікі Папы да прымірэння накіраваны не толькі да палітыкаў, але да сэрца кожнага чалавека, бо "мір пачынаецца з кожнага з нас: са спосабу, якім мы глядзім, слухаем і гаворым пра іншых".
 

26 жніўня 2025, 11:32
