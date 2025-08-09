Пошук

Святы Пасад: новы рэгламент заключэння дзяржкантрактаў

9 жніўня 2025 года Сакратарыят па эканамічных пытаннях Святога Пасада апублікаваў новы выканаўчы дэкрэт, які змяшчае рэгламент ажыццяўлення нормы, закладзенай у Апостальскім лісце ў форме motu proprio аб правілах празрыстасці, кантролю і канкурэнцыі пры правядзенні працэдур заключэння дзяржаўных кантрактаў.

Апостальскі ліст, пра які ідзе гаворка, быў апублікаваны 1 чэрвеня 2020 года і "у мэтах лепшай гарманізацыі" дапоўнены наступным лістом ад 16 студзеня 2024 года.

Выканаўчы дэкрэт № 1/2025 падпісаў 5 жніўня 2025 года прэфект Сакратарыята па эканамічных пытаннях Максіміна Кабальера Леда. Ён складаецца з 8 раздзелаў і 52 артыкулаў і імкнецца спрасціць працэдуру закупак, захоўваючы прынцыпы празрыстасці, кантролю і канкурэнцыі ў працэдурах заключэння кантрактаў Святым Пасадам і Дзяржавай Ватыкан. Новыя правілы засноўваюцца таксама на прынцыпах роўнасці і недыскрымінацыі ўсіх удзельнікаў. Яны закліканы спрыяць своечасовасці адміністрацыйных працэдур і рэалізацыі прынцыпаў эфектыўнага і ашчаднага выкарыстання рэсурсаў у адпаведнасці з сацыяльным вучэннем Касцёла.

У адпаведнасці з Апостальскай канстытуцыяй “Praedicate Evangelium”, новы рэгламент дзяржаўных закупак імкнецца сумясціць патрабаванні празрыстасці і кантролю з неабходнасцю аптымізацыі аператыўных працэсаў, а таксама з імкненнем да ўсё большай этычнасці і ўстойлівага выкарыстання рэсурсаў.

Дэкрэт уступіць у сілу 10 жніўня 2025 года. З ім можна будзе азнаёміцца на сайце “L’Osservatore Romano” і ў афіцыйных крыніцах Святога Пасада: на сайце www.bandipubblici.va і ў бюлетэні "Acta Apostolicae Sedis".

09 жніўня 2025, 13:01
